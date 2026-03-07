توب التوب.. أيمن بهجت قمر يسخر من النجم الأعلى مشاهدة

أثار الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الجدل بشأن صراع النجم الأعلى مشاهدة في دراما رمضان 2026.

وكتب ايمن بهجت قمر عبر فيسبوك: “ماشي يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفه، انت وبس وبعد ماجيت الدنيا منعوا الخِلفه، انت الأعلى وانت الأغنى، انت بتاعنا وخُرم دماغنا، إهبط إهدى، أعلى مشاهدة، جماهيرك في الهند اهي شاهده، واللي يقول غير كده هنزفه أو أقولك نديله مُخالفه ماشي يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفه”.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" ، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".