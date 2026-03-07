قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توب التوب.. أيمن بهجت قمر يسخر من النجم الأعلى مشاهدة

ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
سارة عبد الله

أثار الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، الجدل بشأن صراع النجم الأعلى مشاهدة في دراما رمضان 2026.

وكتب ايمن بهجت قمر عبر فيسبوك: “ماشي يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفه، انت وبس وبعد ماجيت الدنيا منعوا الخِلفه، انت الأعلى وانت الأغنى، انت بتاعنا وخُرم دماغنا، إهبط إهدى، أعلى مشاهدة، جماهيرك في الهند اهي شاهده، واللي يقول غير كده هنزفه أو أقولك نديله مُخالفه ماشي يا نجم يا توب التوب يا عم الكل يا ألفه”.

يذكر أن الساعات الأخيرة حدثت فيما يشبه الخناقة، أو معركة كلامية بين الفنان عمرو سعد والمخرج محمد سامي وياسمين عبد العزيز على صاحب المسلسل الأعلى مشاهدة في رمضان، حيث بدأها الفنان عمرو سعد حيث هاجم كل من روج أن مسلسله متصدر المشاهدات، ونشر تقارير وصفها بالمعتمدة وغير المزورة تؤكد أن مسلسله إفراج هو المتصدر.

فيما خرج بعد ذلك المخرج محمد سامي للجمهور عبر فيديو مصور بسيارة فارهة مرتديا أفخم الملابس ليدافع عن مسلسل زوجته "الست موناليزا" ، مؤكدا أن الأرقام تؤكد أن مسلسلها هو المتصدر، ساخرا من محاولات الآخرين تكذيب هذا الأمر، لتدخل الفنانة ياسمين عبد العزيز بطلة مسلسل "وننسى اللي كان" على خط النار، ونشرت صورتها برفقة أم الإعلامية شيماء جمال، وعلقت ساخرة: "صورة يمكنك سماعها".

ايمن بهجت قمر دراما رمضان النجم الأعلى مشاهدة ياسمين عبد العزيز محمد سامي عمرو سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

ارشيفيه

العربية اتقلبت بيهم.. إصابة 6 أشحاص في حادث على طريق جمصة

محكمة

قرار قضائي في محاكمة المتهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

المستشار وجدي عبد المنعم

9 يونيو.. محاكمة 75 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان

بالصور

محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة
اجتماع بالمحافظة

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد