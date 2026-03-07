أزمة نمبر وان.. صراع شرس بين ياسمين والعوضي وسعد وسامي

اشتعلت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعى حول لقب «الأعلى مشاهدة» فى دراما رمضان، بعد تبادل عدد من نجوم وصناع المسلسلات تصريحات ومنشورات فتحت باب المقارنات بين الأعمال المعروضة هذا الموسم، وأثارت نقاشًا كبيرًا بين الجمهور حول العمل الذى يتصدر نسب المشاهدة.

بداية الأزمة

وبدأت شرارة الأزمة عندما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشورًا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أشارت خلاله إلى أن مسلسلها «وننسى اللى كان» يتصدر نسب المشاهدة خلال الموسم الرمضانى.

ونشرت ياسمين صورة توضح ترتيب عدد من المسلسلات على إحدى المنصات الرقمية، حيث جاء مسلسلها فى المركز الأول، بينما حل مسلسل «الست موناليزا» فى المركز الثالث، وعلقت قائلة: «المسلسلات ما شاء الله مكسرة الدنيا وكلهم عاملين مجهود جبار، دول Top Four على شاهد مصر: ياسمين عبد العزيز 1، مصطفى غريب 2، حمادة هلال 3، مى عمر 4، مبروك يا حبايبي».

رد محمد سامي

ولم يتأخر رد المخرج محمد سامى كثيرًا، حيث علّق على منشور ياسمين عبد العزيز قائلاً: «الله يبارك فيكى يا ياسو، أخيرًا بعد ما عرض موناليزا خلص بيومين، كنتى فين من أول رمضان يا غالية؟ عارف إن نفسك فى الموضوع ده من واحد رمضان، بس النصيب بقى، ساعات الواحد يتمنى حاجة يوم واحد ربنا يكرمه بيها يوم 16».

وأضاف فى تعليقه: «ادعيلى بقى لأنى أنا اللى أقنعت مى إن الست موناليزا يبقى 15 حلقة بس، يا إما كان الواحد اتمنى حاجة يوم 1 ربنا يدهاله بعد العيد زى السنة اللى فاتت كده.. دايمًا ناجحة ومتوفقة يا حبيبتى، وعقبال السنة الجاية، ودايمًا تمتعى الجمهور اللى بيحبك وأنا أولهم».

بداية الأزمة قبل انطلاق الموسم

ورغم أن منشور ياسمين عبد العزيز أعاد إشعال الجدل بقوة، فإن الحديث عن نسب المشاهدة لم يبدأ معها، إذ كانت السوشيال ميديا قد شهدت بالفعل نقاشًا واسعًا قبل ذلك بعد تصريحات لمحمد سامى حول الأرقام المتداولة، وهو ما فتح باب المقارنات بين المسلسلات المعروضة فى الموسم.

ودخل الفنان عمرو سعد على خط الجدل، مؤكدًا أن مسلسله «إفراج» هو العمل الأعلى مشاهدة خلال رمضان، وكشف عمرو سعد أنه يمتلك مستندات من ثلاث شركات كبرى تتولى حساب نسب المشاهدة عبر القنوات العارضة للعمل، مشيرًا إلى أن هذه التقارير تؤكد أن المسلسل يتصدر المشاهدة ليس فقط هذا العام، بل خلال السنوات العشر الأخيرة.

رد محمد سامى على عمرو سعد

من جانبه، رد محمد سامى على عمرو سعد برسالة تهنئة قائلاً: «ببارك لأخويا وصديقى النجم عمرو سعد إن مسلسله فى الـTop Ten.. ويحتل المرتبة رقم 6.. وتستاهل يا عمرو، أنت محترم ومجتهد وبتعمل مجهود كبير جدًا».

كما تفاعل الفنان أحمد العوضى مع الجدل بطريقة ساخرة، حيث نشر عبر حسابه على «إنستجرام» صورًا لثلاثة مشاهد من مسلسله الجديد وعلّق قائلاً: «ما تعد دول كده طيب 3 مشاهد بمشاهدات المسلسل كله لو التقارير مصرفتش»، فى إشارة ساخرة إلى الأرقام المتداولة حول نسب المشاهدة.

وعلق المخرج عمرو سلامة على الأزمة قائلاً: «شىء غريب إنه بعد كل السنين ديه لسة مافيش آلية لها مصداقية تحسب المشاهدات التلفزيونية بدون انحياز زى أى حتة فى الدنيا، الأرقام الحقيقية المفروض إنها فى صالح القناة والمعلن والمنتج والفنان نفسه علشان يتعلم، وكمان هتوقف الجدل بين الصناع.. السر ورا عدم وجودها إيه؟ حد عارف؟».