مواعيد مسلسل «على قد الحب» الحلقة 18 والقنوات الناقلة

يعرض مسلسل “على قد الحب” الحلقة 18، بطولة نيللي كريم وشريف سلامة، ضمن مسلسلات رمضان 2026، حصرياً على قناة CBC وCBC دراما، ومنصة Watch it الرقمية.

مواعيد عرض مسلسل “على قد الحب” والإعادة

يعرض مسلسل “على قد الحب” حصرياً على قناة CBC فى تمام الساعة 8:30 مساءً، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 2:45 صباحاً، والإعادة الثانية 3:45 عصر اليوم التالي، ويعرض على قناة CBC دراما فى تمام الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الأولى 6:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 6 مساء اليوم التالي، كما يعرض على منصة Watch it فى تمام الساعة 8:30 مساءً.

أحداث مسلسل “على قد الحب”

وشهدت الحلقة 16 من المسلسل صدمة مريم (نيللي كريم) تجاه كريم (شريف سلامة) بعد ما ذهبت إلى المطعم الخاص به وفوجئت بمواجهة حبيبته السابقة ندى له (إلهام وجدي)، وأخبرتها أن كريم شخص كذاب وتركها قبل موعد حفل زفافهما بشكل مفاجئ.

وقررت مريم أن تترك كريم، وتدخل فى حالة صدمة.

وتقرر روان (شهد الشاطر) أن تواجه شقيقتها سارة (مها نصار)، بعد أن أخبرها عبد الغني ( محمود الليثي) بأنه علم حقيقة عمل سارة مع مراد ضد مريم، ولكنها تنكر كل ما تداول، ولكن يفاجئها أحد الأشخاص الذى كان يعمل مع مراد سابقًا بزيارته لسارة فى المستشفي، ويخبرها أنه هو الذى يتواصل معها فى التليفون ويهددها ويطلب منها أن يأخذ جزءا من الأموال وإلا سيفضح أمرها عند مريم، ويتم فضح أمرها أمام شقيقتها روان.

وتنجح خطة مراد (أحمد سعيد عبد الغني) ضد كريم، وبالفعل يتم القبض عليه بعد إثبات فساد اللحوم التى تتواجد داخل مطعمه، ويقرر نصب فخ جديد له عن طريق ندى.