ريهام عبد الغفور تحتفل بانتهاء تصوير مسلسلها "حكاية نرجس"

احتفلت الفنانة ريهام عبد الغفور بانتهاء تصوير مسلسلها “حكاية نرجس” الذى يعرض حاليا فى السباق الرمضاني.

وجاء احتفال فريق العمل باستخدام الشماريخ وسط حالة من الفرحة والبهجة لما حقق العمل من نجاح كبيرا مع عرض الحلقات الأولى من العمل.

الاحتفال بانتهاء تصوير “حكاية نرجس”

أبطال مسلسل حكاية نرجس

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، والمسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

مسلسل حكاية نرجس يطرح عبر منصتي شاهد وwatch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و45 دقيقة علي قناة الحياة بالإضافة الي القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.