دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى “جاسوس للعدو”
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
ترامب يطالب إيران بـ«استسلام غير مشروط»… لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يقبلها الله من غير المسلم.. صلاة تغفر الذنوب وتجلب الرزق في رمضان
فن وثقافة

فى ذكراه .. قصة أحمد لوكسر أشهر ضابط بالسينما

أحمد لوكسر
أحمد لوكسر
سعيد فراج

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أحمد لوكسر، الذي اشتهر خلال مشواره الفنى بتقديم الأدوار ذات المساحات الصغيرة فى الأعمال السينمائية، إلا أنه كان يحقق نجاحًا كبيرًا.

في السابع من يوليو عام 1921 وُلد أحمد لوكسر صاحب أشهر أدوار الضابط ووكيل النيابة في السينما المصرية، فهو ابن الذوات الذي ولد بمدينة الإسكندرية، وأخد بكالوريوس معهد التمثيل سنة 1955.

بداية أحمد لوكسر 

قبل التحاقه بالمعهد اشتغل موظفا فى مصلحة الموانى والمنائر بالإسكندرية وبعدها اشتغل موظفا فى هيئة الطرق والكبارى بالقاهرة حتى يكون بجانب معهد التمثيل، كما عمل فى المسرح المدرسى، وابتعد عن الأضواء فى السبعينيات، وجسد أدوار الضابط ووكيل النيابة وابن الذوات.

بدأ أدواره في فيلم المنزل رقم 13، وأمريكاني من طنطا سنة 1954 وملكة النساء عام 1955، وإسماعيل ياسين في البوليس السري سنة 1959، والعتبة الخضراء سنة 1959، والمرأة المجهولة.

“مسمي نفسك فتحي”

لكن يظل فيلم السبع بنات هو أحد الأفلام التي ظهر فيخا أحمد لوكسر بشكل مميز حيث لا يزال أجيال السوشيال ميديا تتذكره حتى الأن بشيئ من السخرية والدعابة عندما كان يقوم بدور الظابط الذي استطاع القبض على "فتحي" أحد النصابين الذي خدع سعاد حسني بحبه لها.

ولا يزال ذلك المشهد الذي قال فيه لوكسر لـ فتحي "مسمي نفسك فتحي، برافوا اسم جميل شاعري رومانسي تقدر تضحك بيه على عقول البنات الصغيرة".

نهاية مشواره

وعلى الرغم من زواج المخرج سعد عرفة من شقيقة لوكسر، إلا أنه لم يعمل معه نهائيًا، ولكنه عمل مع واحد من أبناء شقيقته هو المخرج شريف عرفة نجل شقيقة الفنان الراحل وشقيق المخرج عمرو عرفة، والذي استعان به فى دور صغير ضمن أحداث فيلم اللعب مع الكبار، ليختتم بعد ذلك مشواره الفنى بفيلم سواق الهانم، وقد توفى بعد عرضه العمل بشهرين فقط يوم 17 مارس عام 1993.

أحمد لوكسر

