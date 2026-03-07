إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني

أفادت وسائل إعلام عبرية برصد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة النقب وجنوب إسرائيل، في تطور جديد يعكس استمرار حالة التوتر الأمني والتصعيد العسكري في المنطقة، في ظل المواجهة المتصاعدة التي تشهدها الساحة الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أنظمة الرصد والإنذار المبكر في الجيش الإسرائيلي سجلت إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه مناطق في جنوب البلاد، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق قريبة من صحراء النقب، وسط حالة من الاستنفار الأمني والعسكري.

وبحسب التقارير الأولية، فإن الجيش الإسرائيلي يعمل على تقييم مصدر الصواريخ ومسارها، في وقت تشير فيه بعض التقديرات إلى احتمال اعتراض عدد منها بواسطة منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات دقيقة بشأن حجم الأضرار أو وقوع إصابات.

وتعد منطقة النقب من المناطق الاستراتيجية في جنوب إسرائيل، إذ تضم عدداً من القواعد العسكرية والمنشآت الحيوية، إلى جانب كونها نقطة قريبة من عدة جبهات تشهد توترات أمنية متكررة، ما يجعلها هدفاً محتملاً في أي تصعيد عسكري في المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة نتيجة المواجهة المتصاعدة بين إسرائيل وعدد من الأطراف الإقليمية، الأمر الذي أدى إلى اتساع نطاق العمليات العسكرية وتزايد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

وقد شهدت الأيام الماضية تبادلاً للهجمات الصاروخية والغارات الجوية في أكثر من جبهة، وسط تحذيرات من احتمال اتساع رقعة الصراع ليشمل مناطق جديدة، خاصة مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران وحلفائها في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الهجمات الصاروخية على جنوب إسرائيل تمثل جزءاً من محاولات الضغط العسكري المتبادل، إذ تعتمد بعض الأطراف على إطلاق الصواريخ كوسيلة لإرباك منظومات الدفاع الجوي وإظهار القدرة على الوصول إلى العمق الإسرائيلي.

وفي المقابل، يعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل كبير على منظومات الدفاع الجوي متعددة الطبقات، وعلى رأسها منظومة القبة الحديدية المخصصة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، إضافة إلى منظومات أخرى للتعامل مع التهديدات بعيدة المدى والطائرات المسيّرة.

وتشير تقديرات عسكرية إلى أن استمرار الهجمات الصاروخية قد يدفع إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية أو تنفيذ ضربات مضادة ضد مصادر إطلاق الصواريخ، وهو ما قد يزيد من احتمالات التصعيد في المنطقة.

كما تثير هذه التطورات قلقاً متزايداً لدى السكان في المناطق الجنوبية من إسرائيل، حيث تؤدي تكرار صفارات الإنذار والهجمات الصاروخية إلى حالة من التوتر الدائم، فضلاً عن تأثيرها على الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي في تلك المناطق.

وفي ظل هذه المعطيات، يواصل الجيش الإسرائيلي مراقبة الوضع الميداني عن كثب، مع تعزيز جاهزية منظومات الدفاع الجوي ونشر قوات إضافية في بعض المناطق الحساسة، تحسباً لأي تطورات أمنية قد تشهدها الساعات أو الأيام المقبلة.