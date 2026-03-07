سنتخذ خطوات إضافية.. تهديد إسرائيلي للرئيس اللبناني بسبب حزب الله

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس اللبناني، تعهد بنزع سلاح حزب الله وهذا لم يحدث، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تتخذ خطوات إضافية إذا لم يتم التعامل مع هذا الملف.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة عمليات برية في لبنان ليلة الجمعة بهدف البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إسرائيلي شوهدت وهي تهبط قرب قرية النبي شيت في سهل البقاع اللبناني وأفادت التقارير أن المروحيات دخلت لبنان من الجانب السوري للحدود.

وشوهدت قوات إسرائيلية تدخل مقبرة في القرية، حيث رصدها عناصر من حزب الله في المنطقة، فبدأوا بتبادل إطلاق النار مع جنود جيش إسرائيل.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، أنه يُشتبه في أن مقبرة النبي شيت لها صلة باختفاء أراد.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين خلال عملية النبي شيت.







