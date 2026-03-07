قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المتعافون بمراكز صندوق مكافحة الإدمان يهدون وزيرة التضامن فانوس رمضان
الرئيس السيسي يهنئ غانا بمناسبة الاحتفال بذكري يوم الاستقلال
ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان: إيران استسلمت لجيرانها بفضل هجومنا
مدبولي من السويس: الدولة حريصة على تأمين احتياجات المواطنين من القمح وتطوير قدراتنا التخزينية
الكوماندوز الإسرائيلي يفشل في لبنان.. عملية البحث عن الطيار المفقود تصطدم بالمقاومة
ترامب يحذر: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم
بشكل عاجل.. حماية المستهلك يستدعي سيارات "اوبل" من انتاج 2007 وحتى 2019
تصعيد ناري من ترامب: اليوم ستُضرب إيران ضرباً مبرحا
الأمن العام الأردني: إصابة 14 شخصًا بسبب سقوط أجسام وشظايا
إيران دمرت نظام رادار أمريكياً هاماً بقيمة 300 مليون دولار في الخليج
وزيرة التضامن تشهد تخريج دفعة جديدة لـ متعافيات الإدمان بمشروع "حياة كريمة"
وزير الاستثمار: 3 أولويات لتحسين بيئة الأعمال.. وصناديق لدعم رواد الأعمال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سنتخذ خطوات إضافية.. تهديد إسرائيلي للرئيس اللبناني بسبب حزب الله

لبنان أرشيفية
لبنان أرشيفية
هاجر ابراهيم

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الرئيس اللبناني، تعهد بنزع سلاح حزب الله وهذا لم يحدث، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تتخذ خطوات إضافية إذا لم يتم التعامل مع هذا الملف.

جاء ذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة عمليات برية في لبنان ليلة الجمعة بهدف البحث عن رفات الطيار الإسرائيلي المفقود رون أراد.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إسرائيلي شوهدت وهي تهبط قرب قرية النبي شيت في سهل البقاع اللبناني وأفادت التقارير أن المروحيات دخلت لبنان من الجانب السوري للحدود.

وشوهدت قوات إسرائيلية تدخل مقبرة في القرية، حيث رصدها عناصر من حزب الله في المنطقة، فبدأوا بتبادل إطلاق النار مع جنود جيش إسرائيل.

وكشفت صحيفة النهار اللبنانية، أنه يُشتبه في أن مقبرة النبي شيت لها صلة باختفاء أراد.

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 26 شخصًا على الأقل وإصابة 35 آخرين خلال عملية النبي شيت.


 


 

كاتس حزب الله لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

حمادة هلال

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

كريم فؤاد

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

حاملة طائرات

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

الاتحاد السكندري

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

شوبير

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

ترشيحاتنا

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

الشمس

أسرار جديدة عن قلب الشمس.. تغيرات خفية يكتشفها العلماء بعد 40 عاما من المراقبة

بالصور

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 11 ندوة توعوية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

حملات تفتيشية مفاجئة على الطرق الرئيسية بمراكز ومدن الشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

ملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد