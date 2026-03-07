قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
أخبار العالم

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 15 صاروخاً باليستياً و119 طائرة مسيرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

رصدت الدفاعات الجوية الإماراتية، اليوم السبت، 16 صاروخاً باليستياً تم تدمير 15 صاروخاً باليستياً منها، فيما سقط صاروخ باليستي واحد في البحر، في حين تم رصد 121 طائرة مسيرة، وتم اعتراض 119 طائرة منها، بينما سقطت طائرتان مسيرتان في أراضي الدولة.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني  على الإمارات، تم رصد 221 صاروخاً باليستياً، حيث تم تدمير 205 صواريخ باليستية، في حين سقط 14 منها في مياه البحر، وسقط صاروخان على أراضي الدولة.

وتم أيضا رصد 1305 طائرات مسيرة إيرانية، واعتراض 1229 منها، فيما وقعت 76 مسيرة داخل أراضي الدولة، في حين تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وخلفت هذه الاعتداءات 3 حالات وفاة من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و112 حالة إصابة بسيطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السيرلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر والتركية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

الدفاعات الجوية الإماراتية صاروخاً باليستياً طائرة مسيرة الاعتداء الإيراني على الامارات الامارات

اجتماع بالمحافظة
ندوة تثقيفية
مرور الشرقية
ياسمين صبري
