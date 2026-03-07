جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري

جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيره لسكان جنوب نهر الليطاني في جنوب لبنان، قائلاً إن الجيش الإسرائيلي يتواجد بقوة كبيرة في المنطقة.

وأضاف أدرعي أن "الغارات مستمرة، حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي بقوة كبيرة في المنطقة. لذا، حفاظاً على سلامتكم، نكرر دعوتنا لكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى شمال نهر الليطاني"، مشيرا إلى أن أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يُعرّض حياته للخطر.

يوم الأربعاء، أصدر الجيش الإسرائيلي أكبر أمر له حتى الآن بالإخلاء الفوري لضواحي بيروت الجنوبية.