تقرير سري: الهجوم الأمريكي على إيران لن يحقق الاستسلام الكامل للنظام

كشف تقرير سري لمجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أُعد قبل أسبوع من اندلاع الحرب، أن الهجوم الأمريكي، مهما كان واسع النطاق، من غير المرجح أن يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني أو فرض استسلام كامل.

وأشار التقرير، إلى أن المؤسسة الدينية والعسكرية في إيران ستضمن استمرارية السلطة حتى في حال اغتيال المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، الذي تم تعيين ابنه مجتبى وليا للعهد بشكل غير رسمي بعد الهجوم.

ووصف التقرير ، احتمال سيطرة المعارضة الإيرانية المنقسمة على البلاد بأنه "غير مرجح"، موضحا أن الهجوم الأمريكي يهدف بالأساس إلى إلحاق ضرر ببرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وتقويض أسس النظام، دون التوقع بتحقيق إسقاط فوري.

وفي تعليق أمني، أكد رون بن يشاي أن استراتيجية إيران تقوم على "الصمود"، مستهدفة إظهار القوة وعدم الاستسلام، حتى في ظل تراجع القدرات العسكرية.

وتابع التقرير أن العمليات الحالية قد تستمر لسنوات قبل أن تحقق أي تأثير ملموس على الهيكل السياسي الإيراني، ما لم تُرفع العقوبات المفروضة على طهران.