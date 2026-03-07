بشارة عظيمة في الدنيا والآخرة.. أستاذ علوم القرآن يفسر آيات سورة المؤمنون

قال الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، إن الجزء الثامن عشر من القرآن الكريم يتضمن معاني إيمانية عميقة، ومن أبرز السور التي يتناولها هذا الجزء سورة المؤمنون التي تحمل بشارات عظيمة للمؤمنين وصفاتهم التي تقودهم إلى الفلاح في الدنيا والآخرة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد، أن سورة المؤمنون تُعد من السور المكية المهمة في القرآن الكريم، حيث نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السورة رقم 23 في ترتيب المصحف، بينما تأتي في المرتبة 76 من حيث ترتيب النزول.

وأوضح أستاذ التفسير وعلوم القرآن أن سورة المؤمنون تبدأ ببشارة ربانية واضحة في قوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون»، وهي رسالة طمأنينة من الله سبحانه وتعالى لكل مؤمن يلتزم بالصفات التي ذكرتها السورة.

وأشار إلى أن الآيات حددت صفات المؤمنين الذين ينالون الفلاح، ومن أبرزها الخشوع في الصلاة، والإعراض عن اللغو، وإيتاء الزكاة، وحفظ الفروج، مؤكدًا أن من يتحلى بهذه الصفات على الوجه الأكمل يمكنه أن يطمئن إلى وعد الله بالفلاح.

وبيّن الدكتور حسن عبد الحميد أن الآيات في سورة المؤمنون انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن مراحل خلق الإنسان، حيث ذكرت عدة أطوار يمر بها الإنسان منذ بداية خلقه.

وأوضح أن القرآن الكريم يذكر أن الإنسان خُلق من سلالة من طين، ثم من نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم يكسو الله العظام لحمًا، ثم ينشئه خلقًا آخر.

وأكد أن ذكر هذه المراحل في القرآن الكريم يحمل رسالة مهمة للإنسان، وهي أن يتذكر أصله وضعفه، وأن يعرف قدره الحقيقي، مما يدفعه إلى التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى.