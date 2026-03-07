إنزال إسرائيلي وغارات دامية في البقاع اللبناني.. أكثر من 40 قتيلًا واشتباكات مع الأهالي

قال أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الجيش اللبناني أصدر بيانًا كشف فيه تفاصيل عملية إنزال نفذتها قوات إسرائيلية باستخدام أربع مروحيات، حيث دخلت عبر الحدود الشرقية اللبنانية مع سوريا، وتحديدًا من منطقة بعلبك قبل أن تتوغل برًا باتجاه بلدة النبي شيت.

تفتيش في المقابر

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قامت بعمليات تفتيش في المقابر داخل البلدة ونبشت عددًا من القبور لاستخراج جثامين، قبل أن يحاول عناصرها الانسحاب من المنطقة، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع الأهالي وفقًا لبيان الجيش اللبناني.

وأشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت سقوط أكثر من 40 قتيلًا إضافة إلى أكثر من 40 مصابًا جراء العملية والغارات الجوية التي رافقتها. كما أعلن الجيش اللبناني استشهاد ثلاثة من عناصره خلال الأحداث، دون توضيح دقيق لطبيعة الاستهداف الذي أدى إلى مقتلهم.

انسحاب القوات الخاصة

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على بلدة النبي شيت ومحيطها بالتزامن مع عملية انسحاب القوات الخاصة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا في البلدة والبلدات المجاورة خلال الساعات الماضية.

إعلان رسمي من حزب الله

ولفت سنجاب إلى أنه لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من حزب الله بشأن سقوط قتلى في صفوفه خلال العملية أو تفاصيل إضافية حول ما جرى في منطقة البقاع.