قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو موسى: إيران غير مستعدة للاستسلام كما طالب ترامب
موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش
موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر وعدد أيام الإجازة المتوقعة
موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟
رئيس إسرائيل: جميع الخيارات مطروحة بشأن العفو عن نتنياهو وفق القانون
7 قتلى وجرى في استهداف جوي إسرائيلي لفرق الإسعاف جنوب لبنان
الاحتلال لا يعرف عنها شيئا.. الجامع الأزهر يوضح أخلاق الحرب في الإسلام
الأكبر منذ بدء الحرب .. أصوات انفجارات قوية بخليج حيفا في رشقة صاروخية من حزب الله
بوست صادم .. مي عمر ترد على منشور شماتة في وفاة والدها
حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة
أخطأت تقدير قدرات إيران.. عراقجي يحذر ترامب من عواقب المغامرة العسكرية
قائد الجيش اللبناني: اعتداءات إسرائيل تعرقل تنفيذ خطة الجيش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة التهجد .. كم عدد ركعاتها وكيف تصلى؟

صلاة التهجد
صلاة التهجد
عبد الرحمن محمد

صلاة التهجد .. مع انتصاف شهر رمضان المبارك وحلول يومه السابع عشر، بدأ العد التنازلي لانطلاق العشر الأواخر، وهي الأيام التي ينتظرها ملايين المسلمين بشغف واهتمام بالغ؛ طمعاً في نيل بركاتها واغتنام ليلة القدر.

 وفي هذا السياق، تبرز صلاة التهجد كواحدة من أعظم القربات التي يحرص عليها الصائمون، وسط تساؤلات متكررة حول عدد ركعاتها وصفتها الشرعية الصحيحة.

وفي توضيح فقهي حاسم، أكدت دار الإفتاء المصرية بالتوافق مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن صلاة التهجد تماثل قيام الليل في كيفيتها، حيث تُؤدى ركعتين ركعتين. 

واستندت هذه الفتوى إلى الهدي النبوي الشريف وما نقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت»، مما يشير إلى أن الوتر هو ختام هذه الصلاة.

من جانبه، لفت مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى أن هذه الصلاة سنة نبوية مؤكدة، مستدلاً بحديث النبي ﷺ عن فضل صلاة نبي الله داود عليه السلام، الذي كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. 

وأوضح المركز أن باب التطوع في التهجد يفتح عقب انتهاء صلاة العشاء والتراويح ويمتد حتى مطلع الفجر، إلا أن الأفضلية القصوى تكون في ثلث الليل الأخير، حيث يتنزل الخشوع وتفيض الرحمات الربانية على الذاكرين والمستغفرين في وقت السحر.

أما عن كيفية الأداء، فقد بين الأزهر أن السنة تشير إلى البدء بركعتين خفيفتين بعد استراحة أو نومة يسيرة للمسلم، لينطلق بعدها في صلاة ما تيسر له من ركعات بنظام "المثنى"، ليختتم صلاته في النهاية بركعة الوتر.

 ومع اقتراب هذه الليالي المباركة، يتهيأ المسلمون لشد المئزر وإحياء الليل بالتهجد، سعياً وراء الثواب العظيم الذي وعد به الله القائمين في هذه الأيام الفضيلة.

متى تبدأ صلاة التهجد في رمضان 2026؟

أكد عدد من الفقهاء أن صلاة التهجد مُخصصة في العشر الأواخر من رمضان هو الهدي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مستندين في ذلك إلى ما روته السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم "كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ المِئْزَرَ".

ومع بداية اليوم الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان، يتبقى على بداية أداء صلاة التجهد في المساجد 14 يومًا حيث تستعد المساجد في العشر الأواخر من رمضان إلى إقامة شعائر صلاة التهجد.
الفرق بين قيام الليل والتهجد والتراويح

وكان علماء الفقه كشفوا عن أن قيام الليل لا يقتصر على الصلاة فقط، بل يشمل مختلف العبادات من صلاة وقراءة قرآن وذكر لله تعالى، سواء كان في الليل كله أو في جزء منه.

وأشار الفقهاء إلى أن التهجد يُطلق في الأصل على صلاة الليل، غير أن بعض أهل العلم قيّدوه بما يكون بعد النوم، وهو ما يجعل قيام الليل أعم وأوسع من التهجد، لكونه يشمل أنواعًا متعددة من الطاعات، بينما يقتصر التهجد على الصلاة فحسب.

أما صلاة التراويح، فهي صورة من قيام الليل تؤدَّى بعد صلاة العشاء خلال شهر رمضان المبارك، وقد اتفق العلماء على أنها تُصلى في أول الليل، مع مراعاة التخفيف وعدم الإطالة، مؤكدين أنه لا حرج في أن تُسمى تراويح أو تهجدًا أو قيامًا لليل، إذ لا مشاحة في الاصطلاح.

صلاة التهجد ركعات التهجد العشر الأواخر دار الإفتاء ليلة القدر قيام الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصيام على جنابة في رمضان

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

بزشكيان

أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

ترشيحاتنا

تراخيص السيارات

0.8 % زيادة عن يناير.. تعرف على عدد السيارات الزيرو المرخصة خلال فبراير

أخبار السيارات

5 سيارات رياضية "زيرو" تحت المليون جنيه .. بالأسعار

فورمولا1

أخبار فورمولا 1.. بياستري يتصدر التجربة الحرة لسباق أستراليا

بالصور

هذا ما يحدث عند تناول الفول بالبيض في السحور؟

فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور
فوائد تناول الفول بالبيض في السحور

معلومات لا تعرفها عن حصوات اللوزتين.. أسبابها وأعراضها وطرق العلاج

ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟
ما هي حصوات اللوزتين؟

تجاهل يجدد الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز ومي عمر لسبب صادم |القصة الكاملة

ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر
ياسمين عبد العزيز ومي عمر

قلة النوم في رمضان تهدد صحتك.. كيف يؤثر السهر على الدماغ والقلب والمناعة؟

تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي
تأثير قلة النوم على الجهاز العصبي

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد