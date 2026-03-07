موسكو: لم نجبر الطلاب الصينيين في روسيا على الخدمة في الجيش

نفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بشكل قاطع ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتي تزعم أن روسيا تُجبر الطلاب الصينيين الدارسين في روسيا على الخدمة في القوات المسلحة الروسية بموجب عقد.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إن ما يتم نشره من ادعاءات مزاعم لا أساس لها من الصحة ومضللة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الادعاءات التي تزعم إلزام الطلاب الأجانب قانونا بأداء الخدمة العسكرية في روسيا بسبب دراستهم؛ هي ادعاءات كاذبة تماما، مؤكدة أن هذه الروايات ملفقة ومُعلنة بشكل استراتيجي في وسائل الإعلام لإثارة ردود فعل سلبية لدى الجمهور.

أكد البيان مجددا أن "الدراسة في مؤسسات التعليم العالي الروسية لا تُلزم المواطنين الأجانب بأداء الخدمة العسكرية".

وأعربت الوزارة عن فخرها باستقبال الطلاب الدوليين، بمن فيهم العديد من الطلاب الصينيين.

وشددت وزارة الخارجية على أن هذه المزاعم الكاذبة جزء من حملة إعلامية مُضللة أوسع نطاقا تُشنها جهات غربية؛ بهدف تقويض روسيا.

وأكدت مجددا أن الدراسة في روسيا، سواء من خلال المؤسسات الحكومية أو غيرها، لا تستلزم أي التزام بالخدمة في الجيش الروسي.