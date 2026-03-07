أحمد موسى: أي ضيف في مصر يحاول الإساءة للوطن يتم ترحيله فورا

أكد الإعلامي أحمد موسى ، أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات قوية جدًا، مؤكدًا أننا دائمًا نعمل من أجل تقديم صورة إيجابية عن مصر.

قال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، محدش يزعل مني، لكن اللي بيروج حاجة سلبية عن مصر هتكلم عنه هنا، انتقد زي ما أنت عايز، لكن لماذا نبحث عن شيء بسيط ونترك كل الصور الإيجابية؟ دورنا التوعية ودعم بلدنا، خاصة في الوضع الحالي الذي يتطلب إجراءات استثنائية حتى نتجاوز هذا الظرف الصعب».

أكمل: «عشنا أيام الإرهاب، وكان هناك شهداء دفعوا الثمن من أجل الحفاظ على البلد، ولا نريد أن تعود تلك الأيام مرة أخرى. الحفاظ على البلد ليس مسؤولية الرئيس فقط، بل مسؤولية 110 ملايين مواطن، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين ضيف لدينا، ومن يسيء لبلدي لن نحاكمه بل نعيده إلى بلده مرة أخرى»أي ضيف في مصر يحاول الاساءة للوطن يتم ترحيله فورا.