أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد

سلم الإعلامي أحمد موسى جوائز العمرة للفائزين من يوم السادس حتى اليوم العاشر من رمضان في مسابقة «نورانيات قرآنية» التي أطلقتها قناة «صدى البلد» في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

جوائز العمرة للفائزين

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا:الفائزين اليوم السادس.. هما: "منار محمود نصار- جمال عبد العزيز عبد الله حسن".

الفائزين اليوم السابع: "شعبان فتحي عبد المجيد- سحر عبد الوهاب شريف".

الفائزين اليوم الثامن: "نوارة خيري عبد النبي- توفيق عصام توفيق".

الفائزين باليوم التاسع: "الاء السيد حسن القماح- محمود محمد جادو".

الفايزين باليوم العاشر:"نورة إبراهيم عوض أحمد- محمود أبو زيد محمود".

وتابع: يتم البحث عن السيدة منار محمود نصار الفائزة في مسابقة نورانيات قرآنية المقدمة من قناة صدى البلد والبالغة قيمة رحلة عمرة.

وأشار إلى أن البرنامج يذاع يوميًا في الرابعة عصرًا يقدمه 3 من علماء الأزهر الشريف، وهم الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

وجه أحمد موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله، موضحا أن هذه مهمة صعبة وليس أي شخص يتصدى لها ولا يوجد أهم من علماء الأزهر.

مسابقة «نورانيات قرآنية»

وفي سياق متصل، عبر الفائزون في مسابقة «نورانيات قرآنية» عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين، معبرين عن سعادتهم البالغة بهذه المسابقة، داعين الله عز وجل أن يبارك له في جهوده ويجعلها في ميزان حسناته.