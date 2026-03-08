قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحبس والغرامة لمُزوّري بطاقات الإعاقة في مشروع قانون جديد | تفاصيل
هجمات مسيّرة وصواريخ تهز الخليج.. صفارات الإنذار تدوي في الكويت واستهداف مطارها الدولي
هل يُهدّد باغتياله؟ .. «لاريجاني» يتوعّد: ترامب سيدفع ثمنًا باهظًا وطهران لن تتراجع عن الرد
قبل الإخلاء الرسمي .. كل ما تريد معرفته عن الفترة الانتقالية لـ الإيجار القديم
قائد القوات الجوية الإسرائيلية يُشارك في الغارات الجوية على إيران
حادث مروّع.. إصابة 11 عاملًا في تصادم جرار طوب بميكروباص على طريق «منوف – السادات»|صور
رسميًا.. الأهلي يعلن إصابة كريم فؤاد بقطع جزئي في الرباط الصليبي
الإسماعيلي: سنقترض مبلغا ماليا من وزارة الرياضة لفك القيد
الأردن يعترض عشرات الصواريخ والمسيّرات ويؤكد جاهزية جيشه
الطقس في عيد الفطر 2026.. أجواء شتوية أم موجة حارة؟
فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك
تطور مفاجئ بشأن اصطدام "كويكب المدينة" بالقمر.. ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية» .. شاهد

أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية».. شاهد
أحمد موسى يسلم جوائز العمرة للفائزين بمسابقة «نورانيات قرآنية».. شاهد
قسم التوك شو

سلم الإعلامي أحمد موسى جوائز العمرة للفائزين من يوم السادس حتى اليوم العاشر من رمضان في مسابقة «نورانيات قرآنية» التي أطلقتها قناة «صدى البلد» في القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك.

جوائز العمرة للفائزين

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قائلًا:الفائزين اليوم السادس.. هما: "منار محمود نصار- جمال عبد العزيز عبد الله حسن".

الفائزين اليوم السابع: "شعبان فتحي عبد المجيد- سحر عبد الوهاب شريف".

الفائزين اليوم الثامن: "نوارة خيري عبد النبي- توفيق عصام توفيق".

الفائزين باليوم التاسع: "الاء السيد حسن القماح- محمود محمد جادو".

الفايزين باليوم العاشر:"نورة إبراهيم عوض أحمد- محمود أبو زيد محمود".

وتابع: يتم البحث عن السيدة منار محمود نصار الفائزة في مسابقة نورانيات قرآنية المقدمة من قناة صدى البلد والبالغة قيمة رحلة عمرة.

وأشار إلى أن البرنامج يذاع يوميًا في الرابعة عصرًا يقدمه 3 من علماء الأزهر الشريف، وهم الدكتور مجدي عبد الغفار، أستاذ بكلية أصول الدين ورئيس قسم الدعوة بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد علي سلامة، مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والدكتور حسن عبد الحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الشريف.

وجه أحمد موسى، الشكر للنائب محمد أبو العينين على رعايته وإطلاقه لهذه المناسبة وحرصه على أن يكون مقدمي المسابقة من حفظة كتاب الله، موضحا أن هذه مهمة صعبة وليس أي شخص يتصدى لها ولا يوجد أهم من علماء الأزهر.

مسابقة «نورانيات قرآنية» 

وفي سياق متصل، عبر الفائزون في مسابقة «نورانيات قرآنية» عن خالص شكرهم وتقديرهم للنائب محمد أبو العينين، معبرين عن سعادتهم البالغة بهذه المسابقة، داعين الله عز وجل أن يبارك له في جهوده ويجعلها في ميزان حسناته.

أحمد موسى جوائز العمرة نورانيات قرآنية رمضان صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. وتعرف على عدد الأيام المتبقية

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. ما عدد الأيام المتبقية؟

ترشيحاتنا

أرشيفية

السفارة الإيرانية في الدوحة تنفي منح السلطات القطرية مهلة أسبوعا لأعضائها لمغادرة البلاد

السفير حمد عبيد الزعابي

سفير الإمارات في مصر: كلمات محمد بن زايد رسالة طمأنة تعكس الحرص الدائم على أمن الوطن

نتنياهو

نتنياهو للشعب الإيراني: نسعى لتحريركم من نير الاستبداد ولحظة الحقيقة تقترب

بالصور

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف
توتو وولف
توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر
ايتن عامر
ايتن عامر

عربيتك القديمة هتبقى ذكية في عصر نظام "الترقية اللاحقة".. تعرف عليه ‏

نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة
نظام الترقية اللاحقة

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

فيديو

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد