رحلات عمرة.. أحمد موسى يسلم جوائز مسابقة نورانيات قرآنية للفائزين

سلَّم الإعلامي احمد موسى، جوائز مسابقة نورانيات قرآنية، وهي عبارة عن “رحلات عمرة”، للفائزين الذين أجابوا عن الأسئلة في الفترة من 6 لـ 10 رمضان.

وقال الإعلامي أحمد موسى،: "متشرف بأهالينا الذين جائوا من مختلف محافظات الجمهورية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: " يوميا يفوز 2 برحلة عمرة، وإحنا كل 5 أيام بنعمل سحب على الفائزين في مسابقة برنامج نورانيات قرآنية".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "جوائز برنامج نوارنيات قرآنية مقدمة من النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب".

ويطرح برنامج نورانيات قرآنية، المذاع عبر قناة صدى البلد، سؤالا يوميا، ضمن فعالياته اليومية التي تستهدف تعزيز الوعي بعلوم القرآن الكريم.

ويشارك في تقديم البرنامج، نخبة من علماء الأزهر، وهم: “الدكتور حسن عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا جامعة الأزهر الشريف، الدكتور مجدي عبد الغفار الأستاذ بكلية أصول الدين جامعة الأزهر، الدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شؤون القرآن بالأزهر الشريف”.

وأكد القائمون على البرنامج، أن المسابقة متاحة لجميع المشاهدين، مع تخصيص جوائز قيّمة للفائزين يوميًا طوال الشهر المبارك، على أن يتم إرسال الإجابات من خلال الرابط الإلكتروني المعلن عبر شاشة البرنامج.