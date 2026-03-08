فخر الدلتا الحلقة 18| أحمد رمزي يمازح تارا عبود: مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك

مازح الفنان أحمد رمزي الفنانة تارا عبود بعد عرض الحلقة 18 من مسلسل «فخر الدلتا»، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونشر أحمد رمزي، صورة تجمعه بتارا عبود خلال أحداث العمل، وعلق عليها مازحًا: «مش مصدقة نفسها إني قولتلها بحبك»؛ في إشارة إلى أحداث الحلقة التي شهدت تطورات لافتة في العلاقة بين الشخصيتين داخل العمل.

يُذكر أن مسلسل «فخر الدلتا» يضم نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، انتصار، أحمد عصام السيد، خالد زكي، نبيل عيسى، علي السبع، حنان سليمان، أحمد صيام، حجاج عبد العظيم، حنان يوسف، وليد عبد الغني، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.