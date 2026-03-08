قطرتتصدّى لـ 6 صواريخ والبحرين والكويت في دائرة الاستهداف.. وصاروخ يُصيب مصفاة نفط حيفا المُحتلة

تعرّض عدد من القواعد والمراكز الأمريكية في المنطقة لهجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة، فضلًا عن مهاجمة الاحتلال وضربه.

وذكرت وزارة الدفاع القطرية أنها تصدت، السبت، لـ6 صواريخ باليستية، مشيرة إلى سقوط اثنين منها في المياه الإقليمية، وآخرين في منطقة غير مأهولة دون وقوع خسائر.

وأضافت وزارة الدفاع القطرية: تصدينا يوم السبت أيضًا لصاروخي كروز قادمين من إيران.

فيما قالت وزارة الداخلية البحرينية إن استهدافًا إيرانيًا طال منشأة قرب ميناء سلمان، حيث يباشر الدفاع المدني إجراءاته للسيطرة على الحريق.

وفي الكويت، أفادت وكالة رويترز بوقوع انفجارات.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية إنها تعاملت مع 7 طائرات مسيّرة شمالي وجنوبي البلاد، خلفت أضرارًا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا.

وأكد الحرس الثوري، من جانبه، استهداف القواعد الأمريكية في قطر، فيما قال إن صاروخًا أصاب مصفاة نفط في حيفا بالأراضي المحتلة.

وفي المقابل، أعلن التلفزيون الإيراني وقوع عدوان صهيوني على مدينة ري جنوب العاصمة طهران، استهدف مبنى سكنيًا.