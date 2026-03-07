مغذية ولذيذة .. طريقة عمل أرز بالبشاميل

يعد الأرز بالبشاميل من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص وفي نفس الوقت تحتوى على ألياف وفيتامينات أكثر من المكرونة بالبشاميل.

نعرض لكم طريقة عمل أرز بالبشاميل والدجاج من خلال خطوات أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير أرز بالبشاميل والدجاج

أرز بسمتي

كرفس

دقيق

زبدة

لبن

كريمة

قرفة

مستكة

جوزة الطيب

دجاج شاورما

حبهان بودرة وحب

ذرة مسلوقة

فاصوليا خضراء مسلوقة

فاصوليا حمراء مسلوقة

بسلة مجمدة

مكعب مرقة

طريقة أرز بالبشاميل والدجاج:

في حلة على النار بها زبدة شوحي الدقيق وضيفى اليه مكعب المرقة و قلبيهما جيدا.

ضيفى القرفة و جوزة الطيب مع اللبن و ملح وفلفل اسود و قلبي حتى تحصلى على قوام المناسب.

في بولة متوسطة تبلي الدجاج بملح وفلفل اسود و حبهان بودرة و مستكة ثم شوحيها في زيت او زبدة على النار حتى يتغير لونها.

أضيفى البسلة و الذرة و الفاصوليا الحمراء وبعدها الكرفس الورق و عود من الكرفس واستمري في التقليب.

ضعي الأرز فى صينية الفرن وضيفي فص حبهان ة خليط الدجاج بالخضار و باقى كمية الأرز.

ضعي صوص البشاميل في صينية الفرن وادخليه بهل لمدة 10 دقائق الى 15 دقيقة ثم يقدم.