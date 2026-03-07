الدردير يوجه رسالة لـ كريم فؤاد بعد إصابته أمام المقاولون

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ نجم الأهلي كريم فؤاد بعد إصابته أمام المقاولون العرب.

إصابة كريم فؤاد

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأسف ربنا يشفيك ياكريم ان الله إذا أحب عبدًا ابتلاه ".

يخضع لاعب الأهلي كريم فؤاد لفحص طبي جديد اليوم السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد قد غادر المباراة بعد مرور 9 دقائق فقط من بدايتها، عقب تعرضه لإصابة في الركبة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله مبكرًا خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي والأشعة أمس الجمعة، إلا أن وجود تورم في الركبة حال دون إجراء الفحوصات، ليتم تأجيلها إلى اليوم بعد تحسن الحالة وزوال التورم نسبيًا.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل الإصابة

من جانبه، أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد اشتكى من آلام في الركبة أثناء مشاركته في الشوط الأول من المباراة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد مدة غياب اللاعب وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة القادمة.