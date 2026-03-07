قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟
طرق الاستعلام ودفع فاتورة الغاز المنزلي
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يوجه رسالة لـ كريم فؤاد بعد إصابته أمام المقاولون

كريم فؤاد
كريم فؤاد
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ نجم الأهلي كريم فؤاد بعد إصابته أمام المقاولون العرب.

إصابة كريم فؤاد 

وكتب الدردير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"للأسف ربنا يشفيك ياكريم ان الله إذا أحب عبدًا ابتلاه ".

يخضع لاعب الأهلي كريم فؤاد لفحص طبي جديد اليوم السبت، من أجل تحديد حجم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان كريم فؤاد قد غادر المباراة بعد مرور 9 دقائق فقط من بدايتها، عقب تعرضه لإصابة في الركبة، ما اضطر الجهاز الفني لاستبداله مبكرًا خلال اللقاء الذي أقيم مساء الخميس.

وكان من المقرر أن يخضع اللاعب للفحص الطبي والأشعة أمس الجمعة، إلا أن وجود تورم في الركبة حال دون إجراء الفحوصات، ليتم تأجيلها إلى اليوم بعد تحسن الحالة وزوال التورم نسبيًا.

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل الإصابة

من جانبه، أوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كريم فؤاد اشتكى من آلام في الركبة أثناء مشاركته في الشوط الأول من المباراة، مؤكدًا أن اللاعب سيخضع لأشعة وفحوصات دقيقة لتحديد طبيعة الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على المقاولون العرب بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.

وينتظر الجهاز الفني للأهلي نتيجة الفحوصات الطبية لتحديد مدة غياب اللاعب وإمكانية لحاقه بالمباريات المقبلة، خاصة في ظل ارتباط الفريق بعدد من المواجهات المهمة خلال الفترة القادمة. 

كريم فؤاد نجوم الرياضه الدردير ااهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

ترشيحاتنا

ارشيفية

التحقيق في مصرع شاب على يد جاره بسبب تليفون بالبدرشين

أرشيفية

تجديد حبس طالب في التحرش بفتاة بالقاهرة

إسعاف

مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور

تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
لاندو نوريس
لاندو نوريس

سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر
يمنى البدراوي مع سوسن بدر

طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش

فيديو

ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

المزيد