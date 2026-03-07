قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استهداف مستودع شهران للنفط في إيران
اللي قتلوا ابني اتنين | انهيار والدة طالب الأكاديمية العربية في عزائه.. صور
موعد العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر .. ودعاؤها المستجاب وهذه العبادات تدخلك الجنة
إخلاء مبان في دبي مارينا بعد سقوط شظايا اعتراض جوي على برج سكني
تشيلسي يتخطى عقبة ريكسام بصعوبة ويصعد إلى ربع النهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
في غياب رونالدو ومشاركة حجازي .. النصر يهزم نيوم في الوقت القاتل
بعد إخلاء سبيلها | سوزي الأردنية : سيبوني في حالي.. خسرت كل حاجة
الإمارات لحمها مر .. أحمد موسى يشيد برسالة بن زايد
أحمد موسى عن مشاركته في حفل إفطار أسر شهداء الجيش والشرطة: فخور جدا
اعتنق الإسلام .. الغيطي يعلن مفاجأة عن زوج ابنته مي
ضربات إيران .. أحمد موسى : لازم ردع أي حد ينشر بيانات أو فيديو مفبرك
البدوى‮ ‬: لا ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬دعوة‭ ‬‬الرئيس‭ ‬السيسى‮‬‭ ‬بتأسيس‭ ‬جيش‭ ‬عربى‭ ‬موحد .. صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كأس العالم 2026| وفد من جهاز منتخب مصر يسافر أمريكا للتحضير للمونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
أ ش أ

غادر وفد من فريق عمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك للوقوف على جميع الترتيبات الإدارية واللوجيستية والفنية المتعلقة ببرنامج إعداد المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة المصري - في بيان له اليوم السبت - إن هذا يأتي في إطار خطة الاتحاد لضمان أعلى درجات الجاهزية للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني الأول، وضمن إستراتيجية الاتحاد لضمان توفير بيئة مثالية تخدم أهداف الجهاز الفني.

ويضم الوفد، الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، الذي يشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوادر الطبية؛ بهدف الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالميا، وضمان تطبيقها بما يخدم سلامة اللاعبين ورفع كفاءتهم البدنية، بالإضافة إلى التنسيق الدقيق مع الجهات المعنية؛ لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية خلال فترة إقامة المعسكر.

ويتضمن برنامج الزيارة، جولات ميدانية لتفقد مقر إقامة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب المقترحة؛ لضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة، حيث يتولى فريق عمل يضم كلا من "شعبان بسطاوي، مينا سامح، علي محمد"، الإشراف المباشر على التنسيق الإداري واللوجستي والمالي لبعثة المنتخب؛ سعيا لتذليل كل العقبات وتهيئة الظروف المناسبة، التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه الفنية المرجوة.

منتخب مصر أمريكا كأس العالم 2026

اسماعيل قاآني

بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه دفعة واحدة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد عيد الفطر 2026

3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

قوات الجيش الأمريكي

فرقة «الشيطان 82».. قوة النخبة الأمريكية تصل الشرق الأوسط

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

عيد الأم

عيد الأم 2026 إجازة رسمية.. مفاجأة سارة للملايين

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

مساجد كفر الشيخ

مساجد كفر الشيخ تشهد إقبالًا كبيرًا لأداء صلاتي العشاء والتراويح .. صور

اللقاء

وزير الرياضة : مراكز الشباب أصبحت خدمة مجتمعية متكاملة للأجيال

رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية

غرفة الإسماعيلية تفعل إدارة الأزمات لمواجهة تداعيات الصراع الإقليمى

بالصور

تحذير.. أطعمة شائعة على السحور قد تسبب الحموضة في رمضان

أطعمة قد تسبب الحموضة خاصة في السحور
تحولت من الأفضل إلى الأسوأ.. لاندو نوريس ينتقد تعديلات سيارات فورمولا 1

لاندو نوريس
سوسن بدر: عمرو سعد وأحمد العوضي مكسرين الدنيا

يمنى البدراوي مع سوسن بدر
طريقة عمل أم علي بالجلاش.. طعم لا يقاوم

طريقة عمل طاجن أم على بالجلاش
ميمي جمال

بابا مسلم وماما مسيحية.. ميمي جمال تكشف الأسرارها في حبر سري

ليلى عبد اللطيف

هل رمضان السنة دي هيكون 17 يوم بس؟.. رد ناري من ليلى عبد اللطيف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

