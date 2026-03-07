كأس العالم 2026| وفد من جهاز منتخب مصر يسافر أمريكا للتحضير للمونديال

غادر وفد من فريق عمل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك للوقوف على جميع الترتيبات الإدارية واللوجيستية والفنية المتعلقة ببرنامج إعداد المنتخب في بطولة كأس العالم 2026.

وقال اتحاد الكرة المصري - في بيان له اليوم السبت - إن هذا يأتي في إطار خطة الاتحاد لضمان أعلى درجات الجاهزية للاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني الأول، وضمن إستراتيجية الاتحاد لضمان توفير بيئة مثالية تخدم أهداف الجهاز الفني.

ويضم الوفد، الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا، الذي يشارك في سلسلة من ورش العمل التخصصية للكوادر الطبية؛ بهدف الاطلاع على أحدث النظم والإجراءات الطبية المعتمدة عالميا، وضمان تطبيقها بما يخدم سلامة اللاعبين ورفع كفاءتهم البدنية، بالإضافة إلى التنسيق الدقيق مع الجهات المعنية؛ لضمان توفير أفضل الخدمات الصحية والوقائية خلال فترة إقامة المعسكر.

ويتضمن برنامج الزيارة، جولات ميدانية لتفقد مقر إقامة المنتخب، بالإضافة إلى الملاعب ومواقع التدريب المقترحة؛ لضمان مطابقتها لأعلى المعايير المطلوبة، حيث يتولى فريق عمل يضم كلا من "شعبان بسطاوي، مينا سامح، علي محمد"، الإشراف المباشر على التنسيق الإداري واللوجستي والمالي لبعثة المنتخب؛ سعيا لتذليل كل العقبات وتهيئة الظروف المناسبة، التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه الفنية المرجوة.