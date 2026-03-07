مصرع طفلين خلال اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة في أسيوط

لقي طفلان مصرعهما، اليوم السبت، إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بعمود إنارة على طريق أسيوط / البداري أمام كوبري المستعمرة التابع مركز ساحل سليم بأسيوط، ما أسفر عن سقوط عمود الإنارة في موقع الحادث.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة باصطدام سيارة ربع نقل تحمل رقم 5134 ي رم بعمود إنارة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من منصور كامل علي (9 سنوات) ومروان صلاح علي (9 سنوات)، مقيمان قرية المطمر، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الساحل تحت تصرف النيابة العامة.

أدى الحادث إلى سقوط عمود الإنارة، وجارٍ حصر وتقدير التلفيات بواسطة مسؤولي كهرباء الساحل، فيما تم التحفظ على السيارة ونقلها إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.