مصرع شخصين وإصابة 3 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أسيوط/ الخارجة

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب 3 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/ الخارجه عند الكيلو 185.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط/ الخارجه عند الكيلو 185، ووجود وفيات ومصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ ضباط الشرطة و الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع أسماء. ع. ع، 25 عاما، معاذ. م. ع، عام ونصف، وإصابة كلا من مروة. ع. ا، 20 عاما، مصابة اشتباه كسر بالزراع الأيسر، هدير. ف. ع، 25 عاما، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، محمد، ع. ع،31 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.



تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط، ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات الإجراءات الإجراءات ومباشرة التحقيقات.