قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل فن الحرب الحلقة 15.. أمورة تخطف اللوحة وتضع فريق يوسف الشريف في مأزق

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 15 تطورات مثيرة في الأحداث، اصطحب سيد، الذي يجسد شخصيته “إسلام إبراهيم”، أمورة، التي تؤدي دورها “ريم رأفت”، إلى البدروم ليُريها اللوحة، غير مدرك أنها تخطط للإيقاع به، حيث دست له منومًا في الطعام في خطوة ماكرة غيرت مجرى الأمور.

بينما التقى زياد، الذي يجسده “يوسف الشريف”، بهاشم، الذي يؤدي دوره كمال أبو رية، وطلب منه البقاء لبعض الوقت، قبل أن يتوجه إلى مي، التي تلعب دورها “شيري عادل”، ليخبرها بأن هاشم وابنته على وشك مغادرة الحفل، مطالبًا إياها بسرعة إحضار اللوحة قبل فوات الفرصة.

ومع تناول سيد للحلوى التي قدمتها له أمورة، يستسلم للنوم متأثرًا بالمنوم، لتبدأ لحظة الانكشاف، ويتجه زياد إلى البدروم بحثًا عنه، لكنه لا يجده، لتتكشف الحقيقة الصادمة: أمورة سرقت اللوحة واختفت.

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل فن الحرب يوسف الشريف الفنان يوسف الشريف شيري عادل الفنانة شيري عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في درس التراويح بالجامع الأزهر

أمين البحوث الإسلامية: قيام الليل طريق تزكية النفوس وبلوغ مراتب الكمال الإيماني

برنامج "اقرأ وربك الأكرم"

ما هو الدعاء الذي يُقال قبل الفاتحة في الصلاة؟.. الدكتور أحمد عصام فرحات يجيب

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: بنو إسرائيل أسسوا منهج النفاق قبل ظهوره في المدينة

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد