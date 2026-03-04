مسلسل فن الحرب الحلقة 15.. أمورة تخطف اللوحة وتضع فريق يوسف الشريف في مأزق

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 15 تطورات مثيرة في الأحداث، اصطحب سيد، الذي يجسد شخصيته “إسلام إبراهيم”، أمورة، التي تؤدي دورها “ريم رأفت”، إلى البدروم ليُريها اللوحة، غير مدرك أنها تخطط للإيقاع به، حيث دست له منومًا في الطعام في خطوة ماكرة غيرت مجرى الأمور.

بينما التقى زياد، الذي يجسده “يوسف الشريف”، بهاشم، الذي يؤدي دوره كمال أبو رية، وطلب منه البقاء لبعض الوقت، قبل أن يتوجه إلى مي، التي تلعب دورها “شيري عادل”، ليخبرها بأن هاشم وابنته على وشك مغادرة الحفل، مطالبًا إياها بسرعة إحضار اللوحة قبل فوات الفرصة.

ومع تناول سيد للحلوى التي قدمتها له أمورة، يستسلم للنوم متأثرًا بالمنوم، لتبدأ لحظة الانكشاف، ويتجه زياد إلى البدروم بحثًا عنه، لكنه لا يجده، لتتكشف الحقيقة الصادمة: أمورة سرقت اللوحة واختفت.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير ع مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.