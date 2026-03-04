إفراج الحلقة 15.. عمرو سعد يضرب محسن منصور من أجل معرفة الحقيقة

طرحت الحلقة 15 من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، علي منصة شاهد.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث، اقتحم عباس غرفة شارون في الفندق، ليجده وهو يحاول اغتصاب "كارميلا" الذي يتهمها عباس بأنها تخدعه. لتبدأ معركة حامية الوطيس بينه وبين شارون. وبينما كان عباس يطبق بيديه على عنق شارون، محاولاً انتزاع الحقيقة النهائية حول هوية القاتل الحقيقي لزوجته وأبنائه، ينجح شارون في الإفلات. ويحاول الهروب عبر النافذة، لكن القدر كان أسرع، حيث انزلقت قدماه ليسقط من شاهق ويعتقد عباس أنه لقى حتفه، آخذاً معه سر الجريمة الكبرى.

لعبة القط والفأر: مواجهة شداد.



كما توجه عباس مباشرة إلى شداد، معلناً بلهجة الواثق أنه بات يعرف القاتل، وأن رحلة شارون قد انتهت حسب اعتقاده.

ويظهر على شداد القلق، حيث حاول بكل الطرق التأكد مما إذا كان شارون قد باح باسم من وراء الجريمة قبل سقوطه.

وتنتهي الحلقة بمفاجأة وهي أن شارون لم يمت حيث يفتح عينيه أثناء نقل الإسعاف له إلى المستشفى.

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.