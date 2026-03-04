قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
تقارير: رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب نهائيا
الحكم بحبس مدافع مانشستر يونايتد 15 شهرا.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إفراج الحلقة 15.. عمرو سعد يضرب محسن منصور من أجل معرفة الحقيقة

عمرو سعد
عمرو سعد
أحمد البهى

طرحت الحلقة 15 من مسلسل" إفراج"، والذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد، علي منصة شاهد. 

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث، اقتحم عباس غرفة شارون في الفندق، ليجده وهو يحاول اغتصاب "كارميلا" الذي يتهمها عباس بأنها تخدعه. لتبدأ معركة حامية الوطيس بينه وبين شارون. وبينما كان عباس يطبق بيديه على عنق شارون، محاولاً انتزاع الحقيقة النهائية حول هوية القاتل الحقيقي لزوجته وأبنائه، ينجح شارون في الإفلات. ويحاول الهروب عبر النافذة، لكن القدر كان أسرع، حيث انزلقت قدماه ليسقط من شاهق ويعتقد عباس أنه لقى حتفه، آخذاً معه سر الجريمة الكبرى.
لعبة القط والفأر: مواجهة شداد. 


كما  توجه عباس مباشرة إلى شداد، معلناً بلهجة الواثق أنه بات يعرف القاتل، وأن رحلة شارون قد انتهت حسب اعتقاده.

 ويظهر على شداد القلق، حيث حاول بكل الطرق التأكد مما إذا كان شارون قد باح باسم من وراء الجريمة قبل سقوطه. 

وتنتهي الحلقة بمفاجأة وهي أن شارون لم يمت حيث يفتح عينيه أثناء نقل الإسعاف له إلى المستشفى.
مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.

