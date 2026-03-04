داعية إسلامي: السحر مرض والجن قد يدخل جسد الإنسان

أكد الشيخ عمرو الليثي، الداعية الإسلامي، أن السحر مرض، وأن جمهور العلماء قالوا إن هناك مسًّا يصيب الإنسان، وأن الجن يمكنه دخول جسم الإنسان.

وأضاف الداعية الإسلامي، خلال حواره ببرنامج لازم يتشاف تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يجوز زواج الجن من الإنس إذا تجسّد الجن في هيئة إنسان، أما إذا كان في هيئته فلا يمكن، مؤكدًا أن الجن يتجسّد.

وأشار إلى أن تلبّس الجن قد يتسبب في صرع الشخص، لكنه لا يجعله يرتكب جرائم أو فواحش، مستشهدًا بقوله تعالى: "وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ".

ولفت إلى أن الفيروسات تدخل الجسم، وكذلك الجن يدخل جسم الإنسان، مؤكدًا أن الكتب موجودة وبها كل شيء.

أي راقٍ يلمس النساء فاجر



ووصف أي راقيٍ يلمس النساء بأنه “فاجر”، وليس دجالا فقط، لافتا إل أن من يضع شيئا مثل “الفوطة” ويضع يده فوقها؛ هو أمر غير صحيح، فلا يوجد شيء اسمه “اللمسة الشفائية”.