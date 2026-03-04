إصلاح الملاعب.. مجدي عبدالغني يكشف عن أهم قرار سيتخذه لو كان رئيسا لاتحاد الكرة

أكد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، أن أول قرار سأتخذه لو كنت رئيسا لاتحاد كرة القدم المصري، هو إصلاح ملاعب كرة القدم في مصر، مشيرا إلى أن معظم الأندية لا تمتلك ملعب لأداء مباريات الكرة.

وقال مجدي عبد الغني، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنه لا بد من صدور قانون أو لائحة وهي تضمن بأن الأندية التي تلعب في بطولة الدوري ان يكون لديها ملعب، مؤكدا أن أرضيات ملاعب الأندية في حاجة إلى إصلاحات.

وتابع نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يهرب من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه “لو فضلت في النادي الأهلي كنت هبطل كورة”، خاصة أنه بدأ الاحتراف خارج مصر وهو في سن 28 سنة.