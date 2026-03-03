مجدي عبد الغني : لم أهرب من الأهلي .. وكنت هبطل كورة لو فضلت في النادي

أكد مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، أنه لم يهرب من النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه “لو فضلت في النادي الأهلي كنت هبطل كورة”، خاصة أنه بدأ الاحتراف خارج مصر وهو في سن 28 سنة.

وقال البلدوزر، خلال لقاء له لبرنامج “ورا الشمس”، عبر فضائية “الشمس”، أنه شارك في كأس العالم 1990 وكان عمره حينها 32 سنة، مؤكدا أنه في الزمن السابق كان يعتبر اللاعب الذي يصل عمره 28 سنة على مشارف الاعتزال.

وكشف أن سبب رحيله عن الأهلي يعود جزئيًا إلى أن مدرب الفريق في تلك الفترة لم يكن مقتنعًا بما قدمه على أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى اتخاذ خطوة الاحتراف في الخارج.