وزير خارجية باكستان لـ إيران : مراعاة الاتفاق الدفاعي مع السعودية ضروري

أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن بلاده أبلغت إيران بضرورة أخذ اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك مع السعودية في الاعتبار، وفق ما نقلته شبكة «CNBC» الأمريكية.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصعيد إيراني متواصل على دول الخليج منذ 28 فبراير الماضي، بعد سلسلة ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران. وقد شملت الهجمات الإيرانية صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الرياض والمنطقة الشرقية السعودية، إلى جانب مصافي النفط والمطارات الحيوية.

طائرات مسيرة تستهدف السفارة الأمريكية بالرياض

ونفذت اليوم طائرات إيرانية مسيرة هجومًا على السفارة الأمريكية في الرياض، ما دفع المملكة لتأكيد حقها في الرد، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة نحو صراع إقليمي أوسع.

وفي هذا السياق، لعبت باكستان دور الوسيط الدبلوماسي، محذرة طهران من التزاماتها تجاه الرياض، مع ضمان عدم استخدام أراضي باكستان لأي هجوم محتمل ضد السعودية.