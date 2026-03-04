اتحاد الكرة يعدل مواعيد جولات دوري الكرة النسائية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تعديل مواعيد مباريات الدوري العام للقسم الأول للكرة النسائية للموسم الرياضي 2025/2026، وذلك وفقًا لخطاب رسمي صادر عن إدارة شئون المسابقات.

وجاء في الخطاب، الموجه إلى أندية القسم الأول، أنه تم اعتماد جدول الدور الثاني (المعدل) بداية من الأسبوع الحادي والعشرين وحتى الأسبوع الثلاثين، مع إخطار الأندية بالمواعيد الجديدة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية.

وأكد الاتحاد أن التعديلات تأتي في إطار تنظيم المسابقة وضمان انتظام المباريات خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع ضغط الأجندة وتداخل بعض الارتباطات، وشدد الخطاب على ضرورة التزام الأندية بالمواعيد المحددة في الجدول المرفق، مع إخطار الجهات المعنية لاعتماد الملاعب وترتيبات المباريات وفقًا للتعديلات الجديدة.