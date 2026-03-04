عاصفة نارية جديدة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ شن ضربات واسعة في عمق إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء عن شنّ ما وصفه بـ"موجة واسعة" جديدة من الضربات على إيران، تستهدف مواقع الإطلاق وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من البنى التحتية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن شنّت إيران موجة جديدة من الهجمات على إسرائيل خلال الليل.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل وهضبة الجولان ومدينة إيلات الساحلية الجنوبية، بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية باتجاه البلاد.

وأضاف جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار دوت أيضا، في بئر عورة، التي تقع على بعد كيلومترات شمال إيلات، حيث يقع مطار رامون الدولي، بحسب ما أفادت به صحيفة ها آرتس الإسرائيلية.