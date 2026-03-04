نشاط مكثف لجناح مصر للطيران ببورصة برلين السياحية

تشارك شركة مصر للطيران – الناقل الوطني المصري – في فعاليات الدورة السنوية لبورصة برلين الدولية للسياحة والسفر ITB 2026، والتي تُعد واحدة من أكبر وأهم المعارض العالمية في صناعة السياحة والسفر، والمقامة بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس 2026، بمشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع من مختلف دول العالم.

ويعكس حجم المشاركة الدولية في المعرض أهميته على خريطة السياحة العالمية، حيث يشهد حضور أكثر من 100,000 زائر، ومشاركة ممثلين من أكثر من 190 دولة ومنطقة، بما يؤكد مكانته كمنصة عالمية لصناعة القرار في قطاع السياحة والسفر.

ويشهد معرض ITB Berlin هذا العام احتفالًا خاصًا بمرور 60 عامًا على انطلاقه تحت شعار “60 Years in Travel”، ليصبح اليوم أحد أكبر وأهم المعارض السياحية في العالم.

وتأتي مشاركة مصر للطيران في إطار استراتيجيتها للتواجد الفعّال في المحافل الدولية الكبرى، وتعزيز جهود الدولة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، حيث تستهدف الشركة دعم وزيادة الحركة الجوية السياحية من الأسواق الألمانية والأوروبية إلى المقاصد السياحية المصرية، في ظل المكانة المتميزة التي تحظى بها مصر كإحدى الوجهات الرئيسية للسائحين في ألمانيا وأوروبا.

زيارة وزير السياحة والآثار

وشهد جناح مصر للطيران بالمعرض زيارة كل من د شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد البدري سفير مصر في برلين، حيث أشادا بالتصميم المميز للجناح وبالدور الذي تقوم به الشركة في دعم حركة السياحة والسفر.

ومن خلال جناحها المشارك بالمعرض، حرصت مصر للطيران على استعراض أحدث خدماتها وعروضها الترويجية.

وخلال فعاليات المعرض، عقد وفد مصر للطيران – الذي ضم كلًا من توفيق شلبي المدير الإقليمي لمصر للطيران في ألمانيا، أحمد إمام مدير عام المبيعات والتسويق بألمانيا, وإسلام وحيد مدير مكتب مصر للطيران ببرلين وفريق عمل من الإدارة العامة للتسويق بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية – سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبرى شركات ووكلاء السياحة والسفر في ألمانيا وأوروبا.

وشملت اللقاءات مناقشات مع عدد من أبرز منظمي الرحلات والشركات السياحية، من بينها شركة ETRAVELI السويدية المتخصصة في مبيعات التذاكر عبر الإنترنت (OTA) والتي تبيع ملايين التذاكر سنويًا، بالإضافة إلى تجديد الاتفاقية ضمن برنامج 2027 مع شركتي Studiosus Reisen وGlobalis Erlebnisreisen, و Chamaleon Reisen المتخصصتين في الرحلات الثقافية المنظمة، إلى جانب شركة Biblische Reisen المتخصصة في السياحة الدينية، وشركة Beluga Reisen .

وقد تناولت الاجتماعات بحث آليات التعاون المشترك لزيادة وتنشيط حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسيير حاليًا 26 رحلة أسبوعيًا إلى ألمانيا، بواقع رحلة يوميًا إلى كل من برلين وفرانكفورت وميونخ، وخمس رحلات أسبوعيًا إلى دوسلدورف، بما يعكس التزام الشركة بتعزيز حضورها في السوق الألماني أحد أهم الأسواق السياحية بالنسبة لمصر.