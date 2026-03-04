مناحة.. «شوبير» عن ردود الفعل بشأن أحقية الأهلي بالدوري الموسم الماضي

علّق الإعلامي أحمد شوبير، على ردود الفعل عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية بأحقية الأهلي في لقب الدوري الممتاز للموسم الماضي.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "‏هي إيه المناحة اللي البعض شغال عليها بعد حكم المحكمة الرياضية بصحة فوز الأهلي ببطولة الدورى!!!".

وأعلن الأهلي الثلاثاء، أن المحكمة الرياضية الدولية «كاس»، قضت بأحقية النادي في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز عن الموسم الماضي 2024-2025.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «قال الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني لقطاع كرة القدم، إن النادي تسلم رسميًّا مساء اليوم حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس» في الطعن المقدم بخصوص لقب الدوري المصري للموسم الماضي».

وأوضح البيان: «وقد جاء الحكم الصادر (29 صفحة) من «كاس» برفض الطعن المقدم من المنافس، والتأكيد على أحقية النادي الأهلي في بطولة الدوري، كما ألزمت «كاس» الطاعن بالمصاريف والأتعاب».