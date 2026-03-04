بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل بشأن ملف إعارات اللاعبين داخل النادي الأهلي، بعد إعلان نادي كالمار السويدي تعاقده مع المغربي أشرف داري.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: “بعد اشرف داري بالأسماء الاهلي قام باعارة ١٧ لاعب هذا الموسم رغم ان لوائح اتحاد الكرة والفيفا تلزم الاندية باعارة ٦ لاعبين فقط”.

وأعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادمًا من صفوف النادي الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أعرب أشرف داري لاعب الأهلي المعار لنادي كالمار السويدي عن سعادته بخوض تجربة جديدة مؤكدا على سعيه لمساعدة الفريق.

وقال داري في تصريحات عبر موقع ناديه السويدي: "إنه شعور جيد جداً أن أكون هنا، أتطلع حقاً للقاء زملائي الجدد في الفريق واللعب أمام الجماهير.

وأوضح: أعلم أن لنادي كالمار تاريخاً جيداً، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق.

وأكمل داري : نأمل أن نتمكن من تحقيق أشياء رائعة معاً والوصول إلى نتائج جيدة في الدوري السويدي.