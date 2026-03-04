لست زملكاويًا.. محمد بركات يكشف أسرار انضمامه للأهلي وحقيقة «الكوبري»

كشف محمد بركات نجم الأهلي الأسبق، تفاصيل انتقاله إلى صفوف الأهلي بعد رحيله عن الإسماعيلي، نافياً الشائعات حول وجود "كوبري" لتسهيل الصفقة.

وقال “بركات” في تصريحات تلفزيونية عبر قناة النهار:"بعد تألقي في نادي السكة الحديد، بدأ الأهلي يتفاوض معي، وكنت في سن 18 سنة، وجلست مع ثابت البطل، لكن تعرضت لإصابة فتوقف كل شيء".

وأضاف:"لولا إيقاف أحمد حسن، لم أكن لأحصل على فرصتي في النادي الإسماعيلي".

حقيقة "الكوبري" بين الأندية

وعن الفترة التي قضاها في أهلي جدة والعربي القطري قبل الانضمام للأهلي، أوضح: "قضيت سنة في أهلي جدة، وسنة أخرى في العربي القطري، ثم في السنة الثالثة انضممت إلى الأهلي، فهل هذا يُسمى كوبري؟ الناس تُبالغ".

وأكد “بركات” أنه كان سعيداً جداً عندما تواصل معه عدلي القيعي للانضمام للقلعة الحمراء.

ورداً على سؤال حول انتمائه لنادي الزمالك في صغره، قال بركات: "لعبت في الأهلي 9 سنوات وحققت كل شيء كنت أتمناه، ولم أقترب من نادي الزمالك، رغم أن عددًا كبيرًا من عائلتي ينتمي للزمالك، لكنني لست زملكاويًا".

وعلق بركات على قرار مانويل جوزيه بشأن شارة القيادة من عصام الحضري قائلاً: "كان قرارًا قاسيًا، الحضري كان كابتن الفريق، والأخطاء واردة".

كما تحدث عن زميله السابق محمد أبو تريكة:"هو يستحق كل خير حدث له، ومستحيل أن أغير منه، وشرفت أنني لعبت معه كرة قدم لمدة تسع سنوات. عندما كنت أحلل بطولة كأس العرب، لم أكن أصدق أنني سأراه، لأنه لم أره منذ عشر سنوات، وأبو تريكة كان مُلهم جيلنا ويمتلك لمحة جميلة".