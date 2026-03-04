قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

100 يوم على انطلاق المونديال .. مشاركة عربية تاريخية تنتظر كأس العالم 2026

كأس العالم
كأس العالم
حمزة شعيب

بدأ اليوم الأربعاء العدّ التنازلي لمائة يوم تفصل عشاق كرة القدم عن انطلاق كأس العالم 2026، النسخة الأكبر والأكثر طموحًا في تاريخ البطولة، والتي تأتي في وقت دولي مشحون بالتوترات السياسية والأمنية.

 

وستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، لأول مرة تستضيفها ثلاث دول معًا: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. وستقام 104 مباريات على 16 ملعبًا موزعة على أربع مناطق زمنية، مع تركيز 78 مباراة داخل الأراضي الأميركية.

وتنطلق صافرة البداية في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، فيما تُسدل الستار في 19 يوليو على ملعب ميتلايف قرب نيويورك، في حدث يُنتظر أن يكون الأكبر في تاريخ اللعبة.

مشاركة عربية قياسية

ضمن منتخبات قطر، السعودية، الأردن، المغرب، تونس، مصر، الجزائر تواجدها في النهائيات، بينما يترقب العراق نتائج الملحق العالمي في مارس، ما قد يرفع العدد إلى ثمانية منتخبات عربية، وهو رقم قياسي.

كما ستشهد النسخة مشاركة أربعة منتخبات عربية أفريقية لأول مرة: مصر، الجزائر، تونس، والمغرب، بينما يشارك ثلاثة منتخبات من بلاد المغرب العربي في نسخة واحدة لأول مرة: تونس، الجزائر، والمغرب.

المنتخبات العربية وأرقامها التاريخية

  • مصر: تأهلت دون أي هزيمة لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في 1934 بإيطاليا، وأصبح حسام حسن أول مصري يقود المنتخب كلاعب ومدرب إلى النهائيات.
  • المغرب: المشاركة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخه.
  • السعودية: المشاركة السابعة بعد نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
  • الجزائر: المشاركة الخامسة بعد الغياب عن نسختي 2018 و2022.
  • تونس: المشاركة السابعة والثالثة على التوالي.
  • الأردن: المشاركة الأولى في تاريخ المونديال.

هذه النسخة من كأس العالم تعد الأكبر من حيث الحجم والمنافسة، مع حضور عربي قوي لم يسبق له مثيل في تاريخ البطولة.

كأس العالم 2026 مصر الجزائر المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

ترشيحاتنا

هونر

هونر تكشف عن الهاتف الروبوت .. كاميرا متحركة وذكاء اصطناعي مجسد

آبل

آبل تطلق iPhone 17e بسعر 599 دولار مع مضاعفة سعة التخزين الأساسية

ألفا روميو جونيور إبريدا إديزيوني بيانكو موديل 2026

120 نسخة فقط.. ألفا روميو تعلن عن سيارتها الجديدة

بالصور

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

لسحور مختلف .. طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن
طريقة عمل طاجن فول بالبيض في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد