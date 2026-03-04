100 يوم على انطلاق المونديال .. مشاركة عربية تاريخية تنتظر كأس العالم 2026

بدأ اليوم الأربعاء العدّ التنازلي لمائة يوم تفصل عشاق كرة القدم عن انطلاق كأس العالم 2026، النسخة الأكبر والأكثر طموحًا في تاريخ البطولة، والتي تأتي في وقت دولي مشحون بالتوترات السياسية والأمنية.

وستشهد البطولة مشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32، لأول مرة تستضيفها ثلاث دول معًا: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك. وستقام 104 مباريات على 16 ملعبًا موزعة على أربع مناطق زمنية، مع تركيز 78 مباراة داخل الأراضي الأميركية.

وتنطلق صافرة البداية في 11 يونيو على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، فيما تُسدل الستار في 19 يوليو على ملعب ميتلايف قرب نيويورك، في حدث يُنتظر أن يكون الأكبر في تاريخ اللعبة.

مشاركة عربية قياسية

ضمن منتخبات قطر، السعودية، الأردن، المغرب، تونس، مصر، الجزائر تواجدها في النهائيات، بينما يترقب العراق نتائج الملحق العالمي في مارس، ما قد يرفع العدد إلى ثمانية منتخبات عربية، وهو رقم قياسي.

كما ستشهد النسخة مشاركة أربعة منتخبات عربية أفريقية لأول مرة: مصر، الجزائر، تونس، والمغرب، بينما يشارك ثلاثة منتخبات من بلاد المغرب العربي في نسخة واحدة لأول مرة: تونس، الجزائر، والمغرب.

المنتخبات العربية وأرقامها التاريخية

مصر : تأهلت دون أي هزيمة لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في 1934 بإيطاليا، وأصبح حسام حسن أول مصري يقود المنتخب كلاعب ومدرب إلى النهائيات.

: تأهلت دون أي هزيمة لأول مرة منذ مشاركتها الأولى في 1934 بإيطاليا، وأصبح أول مصري يقود المنتخب كلاعب ومدرب إلى النهائيات. المغرب : المشاركة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخه.

: المشاركة الثالثة تواليًا والسابعة في تاريخه. السعودية : المشاركة السابعة بعد نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.

: المشاركة السابعة بعد نسخ 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022. الجزائر : المشاركة الخامسة بعد الغياب عن نسختي 2018 و2022.

: المشاركة الخامسة بعد الغياب عن نسختي 2018 و2022. تونس : المشاركة السابعة والثالثة على التوالي.

: المشاركة السابعة والثالثة على التوالي. الأردن: المشاركة الأولى في تاريخ المونديال.

هذه النسخة من كأس العالم تعد الأكبر من حيث الحجم والمنافسة، مع حضور عربي قوي لم يسبق له مثيل في تاريخ البطولة.