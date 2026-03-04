قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب فهمي يكشف أسرار دوره المُركّب في مسلسل «نون النسوة»
إعلامي يفجّر مفاجأة بشأن أزمة القيد في الزمالك
الدفاع الجوي السعودي يتصدّى لـ 9 طائرات مسيرة فور دخولها أجواء المملكة
زوجة ضياء المرغني تكشف آخر تطورات حالته الصحية.. وهذا موعد خروجه من المستشفى
دعاء الفجر 14 رمضان 2026 .. كلمات مستجابة للرزق وقضاء الدين
عقب ارتفاعات مُتتالية .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا
مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية
تصعيد ضد الإمارات .. اشتعال النيران في القنصلية الأمريكية بدبي جراء هجوم بطائرة مسيرة
الرياض في اختبار النار .. كيف تحسم السعودية قرار الحرب بعد قصف السفارة الأمريكية؟
جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف بعلبك شرق لبنان
عربدة إسرائيلية في الشرق الأوسط .. الاحتلال يشن عدوانًا على مدن عراقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الارتفاع التدريجي في الحرارة.. وشبورة كثيفة صباحا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر مائل للدفء إلى دافىء نهارا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة ليلا كما توجد فرص لتكيون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تتمثل شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على جنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف وإتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

- خليج السويس معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاث أمتار واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 20 10

بنهــــا 21 10

دمنهور 19 10

وادي النطرون 20 09

كفر الشيخ 19 08

بلطيم 20 09

المنصورة 20 10

الزقازيق 21 10

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 19 11

رفح 18 09

رأس سدر 22 10

نخل 19 05

كاترين 14 02

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

الاسكندرية 20 11

العلمين 19 10

مطروح 19 11

السلوم 18 10

سيوة 21 08

رأس غارب 21 12

سفاجا 22 13

مرسى علم 24 14

الشلاتين 26 16

حلايب 22 18

أبو رماد 23 16

مرسى حميرة 22 18

أبــــــرق 24 14

جبل علبة 23 15

رأس حدربة 22 18

الفيوم 21 09

بني سويف 22 09

المنيا 22 08

أسيوط 23 07

سوهاج 24 09

قنا 25 11

الأقصر 26 11

أسوان 26 12

الوادى الجديد 24 12

أبوسمبل 25 12

