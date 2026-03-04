محافظ دمياط يشهد الحفل الختامي لأولمبياد مدارس دمياط



شهد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الحفل الختامى لأولمبياد مدارس دمياط، الذى أقامته مديرية التربية والتعليم، بمدرسة أبو بكر الصديق بمدينة دمياط الجديدة، بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، ولفيف من قيادات التربية والتعليم و أولياء أمور الطلاب المشاركين .

وبدأ الاحتفال بالسلام الجمهورى و تلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمن عرض توضيحى حول مسابقة " أولمبياد مدارس دمياط " والتى انطلقت لأول مرة بالمحافظة، حيث تهدف إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم العلمية والثقافية والفنية علاوة على تعزيز عدد من الأهداف منها تدريب الطلاب على المنافسة الشريفة وتنمية الابتكار والوعى ، حيث انطلقت على مستوى ١٠ إدارات تعليمية خلال اجازة نصف العام وذلك لاستثمارها بشكل أمثل فى أنشطة هادفة تجمع بين المتعة والتعلم وشارك خلالها نحو ٣٠٠٠ آلاف طالب وطالبة ، كما شهد الأولمبياد مشاركة متميزة للطلاب من ذوى الهمم .

فيما وقد ألقى " المحافظ " كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بمشاركته بالحفل الختامى لأولمبياد مدارس دمياط، والذى يعكس الصورة العظيمة والمشرفة لأبناء المحافظة، ويؤكد أن الاستثمار الحقيقى للأمم يبدأ من عقول وسواعد أبنائها .

وأضاف " الدكتور حسام الدين فوزى " أن ما نشهده اليوم ليس مجرد مسابقة فحسب بل هى منصة حقيقية لاكتشاف المواهب بالمجالات المختلفة ونموذج عملى يُرسخ ثقافة التنافس البناء ، وتنمية روح الإبداع والابتكار وتعزيز قيم العمل الجماعى والانتماء ، حيث يأتى ذلك تماشياً مع رؤية الدولة المصرية واستراتيجياتها نحو بناء الانسان تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية

وخلال كلمته توجه " المحافظ " بالشكر الى مديرية التربية والتعليم ولكل من ساهم فى نجاح الأولمبياد من معلمين واداريين وأولياء أمور على ما بذلوه من جهود مخلصة .

و وجه " محافظ دمياط " كلمة الى بناته وأبنائه قائلاً " أنتم مصدر فخر محافظة دمياط و أملها فى مستقبل مشرق ، احرصوا دوماً عى التميز و اجعلو المنافسة طريقكم إلى النجاح ، واجعلو العلم والعمل وسيلتكم لتحقيق احلامكم " ،وهنأ " محافظ دمياط " جميع الفائزين ، وأكد أن كل من شارك هو فائز بإصراره واجتهاده ..

وعلى صعيد متصل،، أعلن مدير مديرية التربية والتعليم عن الفائزين بمسابقة المعلومات العامة التى تم اطلاقها للطلاب بالادارات التعليمية والتى فاز خلالها مدرسة المستشار ابراهيم عيسى بالمركز الثالث بإدارة الزرقا التعليمية و جاءت مدرسة كفر سعد الثانوية بالمركز الثانى ، وبالمركز الثالث جاءت مدرسة الخياطة الثانوية بإدارة عزبة البرج وذلك بالنسبة للمرحلة الثانوية...

اما بالنسبة إلى المرحلة الإعدادية جاءت مدرسة كفر سعد البلد بالمركز الثالث ، بينما جاءت مدرسة السيد غراب بإدارة فارسكور التعليمية بالمركز الثانى ، ومدرسة دمياط التجريبية المطورة بالمركز الأول.

وبالمرحلة الابتدائية جاءت مدرسة بلال بن رباح بإدارة دمياط الجديدة بالمركز الثالث ، ومدرسة رأس البر للغات بإدارة عزبة البرج بالمركز الثانى ، بينما حققت مدرسة فارسكور للغات المركز الأول

وخلال الحفل كرم " المحافظ " الفرق الفائزة بالأولمبياد بالمراكز الثلاث الأولى بالمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية باجمالى ٩٠ طالب و الموهوبين ومديرى الادرات التعليمية والمشرفين على تنظيم الأولمبياد ، كما كرم أيضًا الفائزين بمسابقة " Page To Stage " للطلاقة اللغوية وتوزيع الجوائز على عدد ٦٠ طالب ، كما تم تكريم راعى الحفل

هذا وقد أهدى الأستاذ ياسر عمارة درع المديرية إلى الدكتور حسام الدين فوزى ونائبه الدكتور محمد فوزى تقديرًا لدعمها للمنظومة التعليمية بالمحافظة