قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4-3-2026
بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
إبراهيم سعيد يُوجّه رسالة لـ أحمد حسن بعد سحور الجيل الذهبي
بالأسماء .. إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمّم غاز داخل منزل في المنيا
مصرع وإصابة 10 أشخاص في غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك اللبنانية
ضهري وسندي| مصطفى غريب يُوجّه رسالة مُؤثرة لهشام ماجد بعد ظهوره كضيف شرف في «هيا كيميا»
ذكرى 20 عامًا على بطولة إفريقيا.. سحور رمضاني مع أبطال الجيل الذهبي بحضور خالد عبدالعزيز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط

ترامب
ترامب
ناصر السيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية ستحمي الملاحة التجارية في الشرق الأوسط "إذا لزم الأمر"، وإن إدارته ستوفر تأمينًا مدعومًا من الحكومة لحماية التجارة البحرية، في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي تُعطّل أسواق الطاقة العالمية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس ترامب إن واشنطن ستوفر "بسعر معقول جدًا، تأمينًا ضد المخاطر السياسية وضمانات لجميع التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج". وأضاف أن الخطة "ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم".

جاء إعلانه في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط والغاز وسط مخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين عُمان وإيران، يُعدّ حيويًا للإمدادات العالمية. 

في عام 2025، عبر هذا المضيق حوالي 13 مليون برميل من النفط يوميًا، ما يُمثل نحو 31% من شحنات النفط الخام المنقولة بحرًا في العالم، وفقًا لشركة "كيبلر" المتخصصة في معلومات الطاقة.

ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.6% ليصل إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بنحو 10% منذ بدء النزاع وقد حذر المحللون من أن استمرار الاضطراب لفترة طويلة قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.

أسواق الطاقة ترامب حماية الملاحة البحرية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط الرئيس الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

ترشيحاتنا

اسكواش

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

اتحاد الطائرة

نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

خالد طلعت

بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

بالصور

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أطعمة تزيد من الشعور بالشبع على السحور.. اختيارات صحية تساعدك على الصيام دون جوع

أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية
أطعمة ينصح بها الخبراء لوجبة سحور مشبعة وصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد