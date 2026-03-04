أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن البحرية الأمريكية ستحمي الملاحة التجارية في الشرق الأوسط "إذا لزم الأمر"، وإن إدارته ستوفر تأمينًا مدعومًا من الحكومة لحماية التجارة البحرية، في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي تُعطّل أسواق الطاقة العالمية.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الرئيس ترامب إن واشنطن ستوفر "بسعر معقول جدًا، تأمينًا ضد المخاطر السياسية وضمانات لجميع التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج". وأضاف أن الخطة "ستضمن التدفق الحر للطاقة إلى العالم".

جاء إعلانه في وقت ارتفعت فيه أسعار النفط والغاز وسط مخاوف بشأن الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين عُمان وإيران، يُعدّ حيويًا للإمدادات العالمية.

في عام 2025، عبر هذا المضيق حوالي 13 مليون برميل من النفط يوميًا، ما يُمثل نحو 31% من شحنات النفط الخام المنقولة بحرًا في العالم، وفقًا لشركة "كيبلر" المتخصصة في معلومات الطاقة.

ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 2.6% ليصل إلى حوالي 80 دولارًا للبرميل، وهو أعلى بنحو 10% منذ بدء النزاع وقد حذر المحللون من أن استمرار الاضطراب لفترة طويلة قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل.