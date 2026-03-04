قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
بالصور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

آية التيجي

مع تغيّر مواعيد الأكل في شهر رمضان، قد يصبح التحكم في الوزن تحديًا للبعض. لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الوزن يمكن التحكم فيه، بل وخسارته أيضًا من خلال عادات بسيطة دون الحاجة إلى حرمان أو أنظمة قاسية.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

وكشف موقع Healthline، إلى أن النجاح في إنقاص الوزن لا يعتمد فقط على نوع الطعام، بل على سلوكيات يومية صغيرة تساعد على تحسين عملية الأيض وتقليل استهلاك السعرات، فيما يلي أبرز العادات التي ينصح بها الخبراء:

- شرب الماء بانتظام:
يساعد الماء على تحسين عملية الهضم وتقليل الشعور بالجوع الكاذب.
ينصح الخبراء بشرب الماء على فترات متقطعة بين الإفطار والسحور بدلاً من تناوله دفعة واحدة.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

- تناول الطعام ببطء:
المضغ الجيد وتناول الطعام ببطء يمنح الدماغ وقتًا كافيًا لاستقبال إشارات الشبع، ما يقلل كمية الطعام المتناولة.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

- التحكم في حجم الأطباق:
استخدام أطباق أصغر حجمًا يساعد على تقليل الكميات دون الشعور بالحرمان، وهي خدعة نفسية ينصح بها خبراء التغذية.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

- البدء بالخضروات والسلطة:
تحتوي الخضروات على ألياف تساعد على الشعور بالشبع مبكرًا، كما أنها قليلة السعرات وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

- المشي بعد الإفطار:
ممارسة المشي لمدة 15–30 دقيقة بعد الإفطار تساعد على حرق السعرات وتحسين المزاج، وتعد من أبسط صور النشاط البدني.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

- تجنب المشروبات السكرية:
المشروبات الغازية والعصائر المحلاة تحتوي على سعرات عالية دون قيمة غذائية، ويمكن استبدالها بالماء أو المشروبات الطبيعية غير المحلاة.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

ـ النوم الجيد:
قلة النوم قد تؤدي إلى زيادة الشهية، لذلك يوصي الخبراء بالحصول على قسط كافٍ من النوم للحفاظ على توازن الهرمونات المسؤولة عن الجوع.

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

لماذا تنجح العادات الصغيرة؟

وتشير الدراسات إلى أن الالتزام بسلوكيات يومية صحية أكثر فاعلية على المدى الطويل من الحميات القاسية، لأنها تقلل احتمالية استعادة الوزن المفقود.

خسارة الوزن في رمضان عادات صحية لإنقاص الوزن نصائح للتخسيس في رمضان أطعمة تساعد على إنقاص الوزن ممارسة الرياضة في رمضان نظام غذائي صحي في رمضان

