نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد

مترو الأنفاق
حمادة خطاب

كشفت وزارة النقل المصرية عن أحدث تصوير جوي يرصد معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية، في إطار خطة تطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر بالمحافظة.

ويمتد المشروع بواقع 6.5 كم مسار سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشمل 20 محطة بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية. وتشهد قطاعات المشروع أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار من محطة طوسون حتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة بالمحطات المختلفة.

كما تتواصل أعمال التسوية وإنشاء الأسوار بورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع بدء تنفيذ المباني والبنية الأساسية. ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، عبر إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، بما يعزز التشغيل الآمن ويستوعب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات.

ومن المقرر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة. ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وخلفية لذلك، يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط بطول 31 كم حتى الكيلومتر 21 بطريق الإسكندرية/مطروح، بما يقلل الحاجة إلى نزع ملكيات، إلى جانب التخطيط للمرحلة الثالثة لربط الإسكندرية بمطار برج العرب وتحقيق التكامل مع شبكة القطار السريع.

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

الهضم

تناولها بعد الإفطار مباشرة .. 10 مشروبات تحسن الهضم فى رمضان

مسلسل سوا سوا

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

اسباب أنسداد الأنف المستمر

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

بالصور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

