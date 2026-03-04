وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد

كشفت وزارة النقل المصرية عن أحدث تصوير جوي يرصد معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية، الذي يمتد بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية، في إطار خطة تطوير منظومة النقل الجماعي الأخضر بالمحافظة.

ويمتد المشروع بواقع 6.5 كم مسار سطحي من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية، ثم مسار علوي بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير، ويشمل 20 محطة بواقع 6 محطات سطحية و14 محطة علوية. وتشهد قطاعات المشروع أعمال تركيب الكمرات لكباري المسار من محطة طوسون حتى محطة غبريال، إلى جانب تنفيذ الخوازيق والأعمدة والبلاطات للمسار العلوي، فضلًا عن تنفيذ أعمال الأساسات والأعمدة بالمحطات المختلفة.

كما تتواصل أعمال التسوية وإنشاء الأسوار بورشتي المشروع في أبو قير وكفر عبده، مع بدء تنفيذ المباني والبنية الأساسية. ويستهدف المشروع إحداث نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، عبر إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، بما يعزز التشغيل الآمن ويستوعب الزيادة في أعداد الركاب والرحلات.

ومن المقرر أن ترتفع الطاقة الاستيعابية القصوى من 2850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60 ألف راكب/ساعة/اتجاه، مع تقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة، وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلى 100 كم/ساعة، وتقليل زمن التقاطر من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة. ويحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطتي مصر وسيدي جابر، ومع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

وخلفية لذلك، يجري حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية من الخط بطول 31 كم حتى الكيلومتر 21 بطريق الإسكندرية/مطروح، بما يقلل الحاجة إلى نزع ملكيات، إلى جانب التخطيط للمرحلة الثالثة لربط الإسكندرية بمطار برج العرب وتحقيق التكامل مع شبكة القطار السريع.