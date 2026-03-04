قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع
وزارة النقل: تصوير جوي يكشف تقدّم تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية | شاهد
الحكم في استئناف اللاعب إبراهيم سعيد على قرار منعه من السفر .. اليوم
بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن
5188 فرصة عمل.. وزارة العمل تطلق نشرة التوظيف برواتب مجزية وتأمين شامل
أحمد موسى: إيران تتعرض لأعنف هجوم صهيو أمريكي في تاريخها
صواريخ إيران تطرد الأمريكان .. واشنطن تفتح باب الإجلاء لموظفيها في السعودية
لبنان تحت القصف .. غارة جوية إسرائيلية على فندق في ضاحية الحازمية ببيروت
الهروب من الجحيم.. مئات الآلاف من الأوروبيين يفرون في رحلات مكثفة بعد اشتعال الحرب ضد إيران
أسواق الطاقة على المحك .. ترامب يُعلن حماية الملاحة البحرية في الشرق الأوسط
5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

نمت واستيقظت على جنابة فهل أكمل الصيام ؟.. الإفتاء توضح رأي الشرع

حكم الصيام على جنابة
حكم الصيام على جنابة
أحمد سعيد

منذ بداية شهر رمضان 2026، وتكثر الأسئلة المختلفة عن أحكام الصيام في هذا الشهر المبارك، ومن بين الأسئلة التي يدور حولها الجدل وهو حكم الصيام على جنابة ، فإذا نام شخص ثم استيقظ على جنابة فهل يستكمل الصيام أم لا؟ وهو سؤال نتعرف على إجابته الشرعية في السطور التالية.

وفي إطار توضيح الأحكام الفقهية بينت دار الإفتاء المصرية حكم الصيام على جنابة، مشيرة إلى أنه إذا أصبح الإنسان صائمًا محافظًا على أركان الصوم وشروطه من الإمساك عن المفطرات والنية وغير ذلك، وكان صومه خاليًا عمَّا يفسده، فإن صومه يكون صحيحًا، سواء أصبح جُنُبًا أو لا.

ما حكم الصيام على جنابة ؟

وأضافت دار الإفتاء، عبر فتوى منشورة على موقعها الرسمي، في بينا حكم الصيام على جنابة، أن الطهارة من الحدث الأكبر ليست من شروط صحة الصيام، ولا من أركانه، والأولى في حقه إن أصابته الجنابة أن يتم صومه وهو على طهارة.

وحثت الإفتاء على ضرورة الإسراع إلى الاغتسال حتى يتمكن الشخص من المحافظة على الصلاة، والدخول إلى المسجد، ويتمكن من مس المصحف، والقراءة منه، ومن ثَمَّ التمكن من فعل أكبر قدر من النوافل والمستحبات.

واستدلت الإفتاء بما جاء عن عائشة: «أن رجلًا قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي». رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كان يصبح جنبًا من جماع -غير احتلام-ـ ثم يصوم في رمضان» متفق عليه.

حكم تأخير الصائم غسل الجنابة إلى ما بعد المغرب

وكان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، قال أن حقيقة الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أمر متفق عليه بين الفقهاء؛ يُنظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (2/ 90، ط. دار الكتب)، و"الشرح الصغير" للإمام الدردير المالكي (1/ 698-699، ط. دار المعارف)، و"تحفة المحتاج" لابن حجر الهَيْتَمِي الشافعي (3/ 413، ط. المكتبة التجارية الكبرى)، و"المغني" لابن قُدَامة الحنبلي (3/ 105، ط. مكتبة القاهرة).

وتابع مفتي الجمهورية السابق، أن الفقهاء متفقون على أنَّ الاغتسال من الجنابة واجبٌ، وأنَّه لا يجوز للْجُنب أن يؤدي الصلاة أو أن يمس المصحف، أو أن يدخل المسجد إلا بعد أن يغتسل؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقد نقل الإجماع على وجوب الغُسل من الجنابة غير واحد من العلماء، منهم العلَّامة ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 97، ط. الفاروق الحديثة).

واستطرد: ومع كون الغُسل من الجنابة واجبًا إلا أنَّ تَرْكَه أو تأخيره مدةً لا يُؤثر على صحة الصيام؛ فقد اتفق الفقهاء على أنَّ الطهارة من الجنابة ليست شرطًا من شروط صحة الصيام التي لا يصح الصيام إلا بها، وأنَّ من أصبح جُنُبًا فإن صومه صحيح.

دار الإفتاء الإفتاء ما حكم الصيام على جنابة شهر رمضان رمضان 2026 حكم الصيام على جنابة حكم تأخير الصائم غسل الجنابة إلى ما بعد المغرب تأخير الصائم غسل الجنابة غسل الجنابة حكم تأخير الصائم غسل الجنابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

توروب

توروب غاضب من الجناح الطائر.. سر استبعاده من مواجهة الأهلي والمقاولون

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

ترشيحاتنا

اسكواش

بمشاركة 5 مصريين.. انطلاق دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للإسكواش

اتحاد الطائرة

نتائج الجولة الثانية من الدور الأول لبطولة كأس مصر للكرة الطائرة

خالد طلعت

بعد أشرف داري.. خالد طلعت يثير الجدل بشأن ملف الإعارات بالأهلي

بالصور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

طرق تجنبك طرطشة الزيت في المطبخ .. بخطوات بسيطة

لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟
لماذا يطرطش الزيت أثناء القلي؟

فوائد تناول الطماطم على السحور في رمضان .. يدعم الترطيب والطاقة

لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟
لماذا تعد الطماطم مناسبة للسحور في رمضان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد