ديني

5 سنن نبوية عند سماع الأذان .. لا تفوت ثوابها في رمضان

5 سنن نبوية عند سماع الأذان
5 سنن نبوية عند سماع الأذان
أحمد سعيد

يغفل بعض الناس عن 5 سنن نبوية عند سماع الأذان فرغم إنها عبادة سهلة إلا أن هناك من يضيعها ويفوت ثوابها، فمع سماع الأذان يعد فهو شعيرة عظيمة ونداء إلى عبادة الله عز وجل، وقد بيَّنت السنة النبوية الشريفة سننًا مستحبة عند سماع الأذان، تحمل في طياتها فضلًا عظيمًا وثوابًا كبيرًا، وتزيد المسلم قربًا من ربه واستجابةً لأمر الصلاة. 

وفي السطور التالية نعرض 5 سنن نبوية عند سماع الأذان ، ينبغي للمسلم الحرص عليها اغتنامها من أجل اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

5 سنن نبوية عند سماع الأذان

الأذان من أعظم الشعائر التي تذكر المسلم بوقت الصلاة، وتناديه إلى طاعة الله تعالى ولقائه في بيوت الله وهناك 5 سنن نبوية عند سماع الأذان يجب على كل مسلم أن يحرص عليها ومنها: 

  • أن نقول مثلما يقول المؤذن.
  • أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان.
  • من أفضل سنن نبوية عند سماع الأذان أن نقول دعاء الوسيلة: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته).
  • أن نقول بعد انتهاء الأذان : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا، وبمحمدٍ رسولًا، وبالإسلام دينًا.
  • أن تدعو بما شئت، فقد ورد في حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرد".

ما هي أذكار الصلاة ؟

وإذا دعا الإنسان دبر كل صلاة بما شاء فهو فعل حسن وليس فيه شيئ من البدع فالدعاء جائز في كل وقت وحين ويدع الإنسان بما شاء او يذكر الله كما يشاء وإن كان الذكر الذي ورد عن النبي هو الأفضل وهو ..

أَسْـتَغْفِرُ الله (ثَلاثًا)أستغفرُ الله، أستغفرُ الله، أستغفرُ الله، اللهم أنتَ السلامُ ومنكَ السلامُ، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام. • لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْد، وهوَ على كلّ شَيءٍ قَدير، اللّهُـمَّ لا مانِعَ لِما أَعْطَـيْت، وَلا مُعْطِـيَ لِما مَنَـعْت، وَلا يَنْفَـعُ ذا الجَـدِّ مِنْـكَ الجَـد. [البخاري 1/255 ومسلم 414] •لا إله إلا الله وحدهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهوَ على كلِّ شيءٍ قدير، لا حولَ ولا قوةَ إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبدُ إلا إياهُ، لهُ النعمةُ ولهُ الفضلُ ولهُ الثناءُ الحسنُ، لا إله إلا الله مُخلصينَ له الدينَ ولو كرِهَ الكافرون •

( قُـلْ هُـوَ اللهُ أَحَـدٌ …..) [ الإِخْـلاصْ ] مرة واحدة ( قُـلْ أَعـوذُ بِرَبِّ الفَلَـقِ…..) [ الفَلَـقْ ]مرة واحدة ( قُـلْ أَعـوذُ بِرَبِّ النّـاسِ…..)[ الـنّاس ]مرة واحدة (لكنها تقرأ بعد بعد صلاتي الفجر والمغرب ثلاث مرات اما الصلوات الاخرى مرة واحدة ) •

{ اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ } (تقرأ آية الكرسي مرة واحدة بعد كل صلاة).

دعاء مع سماع الأذان للرزق المستجاب

يبحث البعض عن كلمات تفتح له أبواب الخير المغلقة وتجلب له البركة في المال والأهل، لذا لا ينبغي تفويت فرصة اغتنام هذا الصباح المبارك بالتقرب إلى الله وترديد دعاء الفجر 14 رمضان للرزق المستجاب وأن نقول:

  • اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.
  • اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.
  • اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 
5 سنن نبوية عند سماع الأذان سماع الأذان سنن نبوية النبي سنن نبوية عند سماع الأذان دعاء الوسيلة الأذان الدعاء بين الأذان والإقامة دعاء مع سماع الأذان للرزق المستجاب

