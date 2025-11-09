قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل نهائي السوبر المصري.. نبأ صادم من شوبير لجماهير الأهلي والزمالك
الكويت تصدر قرارا بمنع محال الذهب من التعاملات النقدية
الاستلام خلال ساعة واحدة .. «تصاربح العمل» تقدّم خدمة الـ vip | صور
بيراميدز وسيراميكا في مواجهة متكافئة.. ناقد: لقاء خارج التوقعات
القنوات الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
رئيس الوزراء يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع
توعية وتواصل.. كل ما تريد معرفته عن لجان انتخابات مجلس النواب
الليثي وعمر كمال.. مفاجآت في حفل نهائى السوبر بين الأهلي والزمالك
تراجع محدود للذهب محليًا مع استقرار عالمي وسط ترقب الأسواق
الجارديان تكشف سجنًا إسرائيليًا تحت الأرض بلا محاكمة ولا ضوء
نهائي كأس السوبر المصري.. موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة الزمالك
زلزال بقوة 5.6 ريختر يهز البحر قبالة سواحل اليابان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

داعية إسلامي: الصلاة على النبي أعظم القربات إلى الله وهي باب الوصول للسعادة في الدنيا والآخرة

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
إيمان طلعت

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الصلاة والسلام على حضرة سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ من أعظم القربات إلى الله تعالى، وأجلّ أسباب الخيرات والسعادات في الدنيا والبرزخ والآخرة، مؤكدًا أن الاشتغال بالصلاة على النبي ﷺ هو من علامات المحبة الصادقة والاتصال الروحي بنور النبوة.

وأوضح الشيخ الطلحي، خلال فتوى له، أن الصلاة على النبي ﷺ نعمة فريدة تستوجب الحمد والشكر، لأنها باب من أبواب الرحمة الإلهية، إذ فتح الله تعالى بالنبي ﷺ القلوب، وكشف به الكروب، وأنقذ به البلاد والعباد، وهدى به من الضلالة، وعلّم به من الجهالة، وكثّر به من القلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة.

وأضاف أن كل خيرٍ نزل على البشرية إنما جاء ببركة الحبيب الأعظم ﷺ، فهو الذي عمّ نوره الأرض، وامتلأت الدنيا بفضله هدىً وإيمانًا وعلمًا وعملًا صالحًا، ولهذا وجب على كل مؤمنٍ أن يحمد الله تعالى على نعمة رسول الله ﷺ ويكثر من الصلاة عليه.

وبيّن الشيخ أن رسول الله ﷺ هو أحمد الخلق وأكرمهم على الله، وله في القرآن الكريم اسمان عظيمان: محمد وأحمد، وهما دليل على مقامه المحمود عند الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.

وأشار الشيخ الطلحي إلى قول النبي ﷺ: «من صلى عليَّ صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا»، موضحًا أن الصلاة من الله تعالى على عبده أعظم من كل أعمال الخلق مجتمعة، لأن فضلها لا يُقاس بميزان البشر، بل هو تكريم رباني لا حدّ له.

وقال: "اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على الحبيب الأعظم، والنبي الأكرم، سيدنا ومولانا محمد ﷺ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، فالصلاة عليه باب السعادة، وسبب القرب، وطريق النور، ومن أكثر منها كان أقرب إلى الله وأحب إلى رسول الله".

الصلاة على النبي ﷺ نعمة فريدة الصلاة على النبي الصلاة على النبي ﷺ أعظم القربات رسول الله

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

تحرك عاجل من أسرة ضحايا حادث سيارة المطرب إسماعيل الليثي

تحرك عاجل من أسر ضحايا حادث إسماعيل الليثي ضد سائق سيارة الفنان

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك اليوم 9-11-2025

ارشيفية

السجن المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة أقراص مخدرة

المتهم

سمح لطفل بقيادة السيارة.. القبض على سائق ميكروباص تابع لمدرسة بالإسكندرية

قوات الأمن

القبض على سائق سيارة ربع نقل صدم شخصا بالبحيرة

بالصور

إسراء عبد الفتاح وحمدى المرغني في رحلة نيلية| شاهد

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

