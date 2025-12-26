تعادل سلبي بين زامبيا وجزر القمر بالشوط الأول في أمم إفريقيا

انتهى الشوط الأول من مباراة زامبيا وجزر القمر، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

جاء تشكيل زامبيا كالتالي:

حراسة المرمى: موانزا.

خط الدفاع: موسوندا – تشاندا – ساكالا – باندا.

خط الوسط: ساكالا – تيمبو – باندا.

خط الهجوم: سيمكوندا – داكا – كانجوا.

فيما جاء تشكيل جزر القمر كالتالي:

حراسة المرمى: باندور.

خط الدفاع: عبد الحكيم عبدالله – تويبيبو – صويلحي – بن بورا.

خط الوسط: باكاري – برهان – يوسف – ماوليدا.

خط الهجوم: ماشنجاما – رفيقي سعيد.