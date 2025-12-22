حققنا الهدف.. أول تعليق من الركراكي بعد فوز المغرب على جزر القمر

أبدى وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، سعادته بعد الفوز على نظيره جزر القمر، بثنائية نظيفة، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال الركراكي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "ليس من السهل أبدا أن تدخل المنافسة".

وأضاف: "المباراة الافتتاحية دائما ما تكون صعبة، لكننا قمنا بالمهمة، كان من المهم أن نفوز في مباراتنا الأولى أمام جماهيرنا لبداية جيدة في البطولة".

وأتم: "كنا نستعد لهذه المباراة منذ عام ونصف العام ووضعنا الكثير من الضغط على أنفسنا، بدأت المباراة بشكل سيء مع إهدار ركلة الجزاء واستبدال رومان سايس".

وخرج سايس قائد المنتخب المغربي، الذي قضى النصف الأول من العام بعيدا عن الملاعب بسبب جراحة في الكاحل، مصابًا بعد 18 دقيقة فقط وسط دموعه الغزيرة بعد دفعة غير مؤذية، ولم ترد أنباء فورية عن مدى خطورة الإصابة.