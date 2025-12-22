قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة

دعاء صلاة المغرب
دعاء صلاة المغرب
أحمد سعيد

يحرص المسلم على اغتنام أوقات الدعاء المستجابة بعد الصلوات المفروضة والتي منها دعاء صلاة المغرب، حيث يكون القلب حاضرًا والنفس أقرب إلى الخشوع، وقد حثّنا الله تعالى على ملازمة الدعاء ووعد بالإجابة بقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وفي السطور التالية نستعرض مجموعة من أفضل الأدعية المأثورة لقضاء الحوائج وتفريج الكروب.

دعاء صلاة المغرب مستجاب

ورد دعاء مغرب الجمعة في الأدعية المأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهو: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فِي بَصَرِي، وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ، وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي نَفْسِي، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي، وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنِي».

دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتفريج الهم

• « اللهم يا قاضى الحاجات اقضي حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

• «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

• «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

• « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه فى ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

•يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود ، يا ودود، يا ودود ياذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يُضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي، وهي (اسم حاجتك).

• لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين، اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ، لا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلا غَفَرْتَهُ وَلا هَمًّا إِلا فَرَّجْتَهُ وَلا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

• اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فانك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

• لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

• اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ . اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

• «اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ ونَخلعُ من يَكْفُرُكَ».

• «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ العفوَ والعافيةَ في دِيني ودُنياي وأهلي ومالي اللَّهمَّ استُرْ عَوْراتي وآمِنْ رَوْعاتي اللَّهمَّ احفَظْني مِن بَيْنِ يدَيَّ ومِن خَلْفي وعن يميني وعن شِمالي ومِن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِكَ أنْ أُغتالَ مِن تحتي».

دعاء صلاة المغرب للرزق

«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

سيِّدُ الاستغفارِ: « اللَّهمَّ أنتَ ربِّي، لا إلَهَ إلَّا أنتَ، خَلقتَني وأَنا عبدُكَ، وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استَطعتُ، أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ، وأبوءُ لَكَ بذَنبي فاغفِر لي، فإنَّهُ لا يغفِرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ، أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ، إذا قالَ حينَ يُمسي فماتَ دخلَ الجنَّةَ - أو: كانَ من أَهْلِ الجنَّةِ - وإذا قالَ حينَ يصبحُ فماتَ من يومِهِ مثلَهُ».

لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين"

اللّهُمَّ إنّي أسألُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ، وَ الْفَرَجَ بَعْدَ الْكَرْبِ ، وَ الرَّخاءَ بَعْدَ الشِّدَةِ ، اللّهُمَّ ما بِنا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ ، لا إله إلّا أنتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أتُوبُ إلَيْكَ.

دعاء صلاة المغرب المستجاب

(( اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني واكرمني من حيث لا أحتسب)).

" اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي".

أوقات الدعاء الدعاء دعاء المغرب دعاء دعاء صلاة المغرب دعاء صلاة المغرب مستجاب دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة دعاء صلاة المغرب للرزق دعاء صلاة المغرب المستجاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

سيف زاهر

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

ترشيحاتنا

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

ازالة تعدي

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

بالصور

بدء عزاء سمية الألفي.. وأحمد الفيشاوي في استقبال المعزين

احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى
احمد الفيشاوى من عزاء والدته سمية الألفى

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض
إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق.. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد