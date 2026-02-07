قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث سويسري: المنتجات الزراعية أداة نفوذ في صراعات القوة بين الدول
مكيف وتالجو.. مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم السبت 7 فبراير 2026
مع انطلاق التيرم الثاني.. غرامة لأولياء الأمور حال غياب الطالب دون إذن
سرقة سيارات تابعة للوفد السعودي المشارك بـ "معرض الكتاب" في سوريا
فايننشال تايمز: أسلحة تايوان تهدد زيارة ترامب إلى الصين
مواجهة حاسمه بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ15 على التوالي.. كم وصل الاحتياطي؟
مقيدين بالحبال.. العثور على جثة سيدة ونجلها داخل منزلهما بكفر الشيخ
سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة
قمة إنجليزية جديدة.. مانشستر يونايتد يستضيف توتنهام في اختبار قوي بالبريميرليج
كلاسيكو الرياض يشتعل .. الاتحاد يصعد ضد التحكيم.. وجيسوس يفكك العميد بخطة ذكية
أوكرانيا تغرق في الظلام بعد الهجمات الروسية على منشآت الطاقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الفضة يصعد بعد هبوط حاد.. والذهب يتعافى جزئياً من الصدمة

وكالات


تأرجحت أسعار الفضة بين المكاسب والخسائر بعد هبوطها الحاد بنحو 10% قبل أن ترتد سريعاً، في ظل نقص السيولة الذي أدى إلى تقلبات سعرية عنيفة في سوق تكافح لإيجاد مستوى دعم.

ارتفع سعر الفضة في السوق الفورية بأكثر من 9% إلى نحو 77 دولاراً للأونصة بحلول منتصف الظهيرة بتوقيت نيويورك يوم الجمعة، بعد أن كان قد انخفض باتجاه 64 دولاراً للأونصة في التعاملات المبكرة. وجاء ذلك عقب هبوط بنسبة 20% في الجلسة السابقة، محا كامل مكاسب المعدن من موجة صعود لافتة الشهر الماضي. كما عكس الذهب مساره ليرتفع

الفضة معروفة بتقلباتها الشديدة

تُعرف الفضة تاريخياً بتعرضها لتقلبات سعرية أشد من الذهب، نظراً لصغر حجم سوقها ونقص السيولة النسبي.

إلا أن التحركات الأخيرة، وهي الأشد تقلباً منذ عام 1980، برزت بحجمها وسرعتها، مدفوعة بزخم مضاربي وتراجع التداولات خارج البورصات المنظمة. وفقد المعدن الأبيض أكثر من ثلث قيمته منذ بلوغه ذروة قياسية في 29 يناير.

