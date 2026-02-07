قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة حاسمة بين الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
وزير الخارجية: مصر تدعم جهود خفض التصعيد والتوصل لتسوية توافقية للملف النووي الإيراني
سفيرنا ببلجيكا: القضية الفلسطينية حية في قلب أوروبا.. وبروكسل تدعم استمرار دور الأونروا
«الصحة»: 6 عيادات لعلاج إدمان الإنترنت في مستشفيات كبرى
فورين بوليسي : أسواق السندات أصبحت ساحة للمعارك بين القوى الكبرى
بعد 10أيام بحث عن جثته.. أهالي قرية الصواف يشيعون غريق الكرة بـ كوم حمادة
رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7-2-2026
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7-2-2026
157 دقيقة .. رقم صادم يكشف حقيقة مشاركة زيزو وإمام عاشور مع الأهلي
بمشاركة مرصد الأزهر.. مدريد تحيي الأخوة الإنسانية بلقاء يجمع المسلمين والمسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب يفرض تحديات جديدة على عوائد الادخار بالبنوك

ذهب
ذهب
ولاء عبد الكريم

مع ارتفاع أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، بدأ القطاع المصرفي في مصر مواجهة ضغوط إضافية دفعت البنوك إلى تكثيف اختبارات التحمل لتعزيز إدارة مخاطر السيولة. بالرغم من ان معظم السيولة المستخدمة من الأفراد في شراء الذهب في الوقت الحالي من السوق الموازي وتحويلات المصريين بالخارج ولكن هل سيتغير سلوك المدخرين في المستقبل.

وأوضح باهر عبد العزيز، الخبير الاقتصادي ، ان الارتفاع الاسمي في معدلات نمو الودائع يختلف عن معدلات النمو الحقيقيه المعالجه بتاثير التضخم

أضاف عبد العزيز أن ارتفاع عوائد الذهب قد يؤدي إلى إعادة توجيه بعض العملاء لمدخراتهم بعيدًا عن الودائع المصرفية في المستقبل ، ما قد يخلق ضغوطًا غير مباشرة على السيولة، لا سيما في ظل ظروف سوقية متقلبة. وأضاف عبد العزيز أن هذه التطورات تستدعي اعتماد سيناريوهات متقدمة لاختبارات التحمل تعكس تأثير أسعار الذهب على سلوك المودعين وبنية التمويل البنكي.

وأشار إلى أن تعليمات البنك المركزي المصري الصادرة في مارس 2024 جاءت في وقت بالغ الأهمية، حيث فرضت على البنوك إجراء اختبارات تحمل شاملة ضمن التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، مع التركيز على قياس قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع صدمات السيولة المحتملة.

وأكد عبد العزيز أن دمج سيناريوهات ارتفاع أسعار الذهب ضمن اختبارات التحمل أصبح ضرورة حتمية، لضمان جاهزية البنوك، ودعم إدارة الأصول والخصوم، وتعزيز خطط الطوارئ والتعافي، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وبناء الثقة في الجهاز المصرفي المصري.

أسعار الذهب الذهب الادخار البنوك القطاع المصرفي التمويل البنكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 7-2-2026 فى مصر | كل الأعيرة والجنيه

وزير الوقاف

الأوقاف: لا منع لإذاعة صلاة الفجر وأذان المغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان

منتخب المغرب

رسمياً.. 12منتخبا تشارك في البطولة العربية بـ الإمارات| موعد القرعة

المتسابق عمر علي

دولة التلاوة| 8 معلومات لا تعرفها عن عمر علي الفائز بجائزة الغصن الذهبي| فيديو

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

جنازة

لحق به بعد ساعة..وفاة شاب بعد مصرع عمه أسفل عجلات قطار بـ قنا

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي أخطر مما نعتقد

طبيب يفجر مفاجأة صادمة: هذا الطعام اليومي خطر ويرهق البنكرياس

ترشيحاتنا

تشييع جثامين الضحايا

في جنازة واحدة.. القصة الكاملة لوفاة 4 أطفال في حادث أبو فانا بالمنيا |فيديو وصور

واشنطن تشدد الخناق على طهران

واشنطن تشدد الخناق على طهران.. ترامب يعلن عن عقوبات ضد إيران | ما الجديد؟

مانشستر سيتي

" قمة آنفيلد " تشعل سباق الدوري الإنجليزي .. صلاح ومرموش في واجهة صراع اللقب.. وآرسنال يترقب

بالصور

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ولاية بالمكسيك تستضيف كأس العالم 2026 تعاني من تفشي مرض شديد العدوى يهدد مشجعي كرة القدم قبل المونديال

ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى
ولاية مضيفة لكأس العالم 2026 تواجه تفشي مرض شديد العدوى

5 أبراج ناجحة تحقق التارجت في العمل.. هل أنت تتمتع بالذكاء والصبر؟

أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل
أبراج ناجحة تعرف تحقق التارجت في العمل

طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم.. وصفة صحية وشهية للأسرة

المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم
المكونات الأساسية لعمل طاجن خضار بالبطاطا الحلوة واللحم

فيديو

طلاق الفنانة مها نصار 

انفصال بين الجدل و الصمت.. حقيقة طلاق الفنانة مها نصار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد